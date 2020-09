Ullum: pedirán mejoras en el sistema de abastecimiento a comercios chicos

Tras la disposición dictada por el ejecutivo municipal de cerrar el ingreso a toda persona ajena al departamento, entre ellos los proveedores de alimentos, muchos comerciantes chicos de Ullum se quedaron sin abastecimiento. Es que, si bien el municipio puso a disposición una movilidad para el traslado de la mercadería, no todos pudieron acceder al servicio y por estos días ya no tienen qué vender

“La mayoría desconocía el servicio de traslado que había puesto el municipio y otros, no sabían cómo hacer para solicitarlo”, contó Daniela Salinas, Concejal justicialista del departamento.

Según la funcionaria, en un relevamiento hecho entre los diferentes comerciantes ulluneros, en general, las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, han tenido una aceptación positiva. No obstante, entre los propietarios de comercios chicos, que la mayoría no tienen movilidad para ir a buscar la mercadería a los controles (uno en el límite con Rivadavia y el otro en el de Zonda), el reclamo se multiplicó. Es más, por esta imposibilidad, muchos estaban pensando cerrar el negocio porque ya no tienen mercadería para vender.

“Puntualmente le vamos a pedir al intendente que se mejore el sistema de comunicación sobre los servicios que el municipio está ofreciendo en este marco de pandemia, porque la información no está llegando a la gente”, dijo Salinas.

En la reunión de mañana, que se llevará a cabo en el Concejo Deliberante, los funcionarios, además de analizar y proponer mejoras en algunos aspectos de los operativos de emergencia montado en el departamento, estudiarán la medidas a tomar frente a lo que se viene.

“En un balance general creemos que se ha trabajado bien; pero estamos preocupados por lo que viene y nos vamos a poner a disposición del ejecutivo para seguir preservando la salud y la economía de todas las familias del departamento”, concluyó Salinas.