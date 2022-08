¡Último! Casemiro se va del Real Madrid a otro gigante de Europa

Se convirtió en oficial la noticia sobre Casemiro, quien dejará el Real Madrid en estos días. El centrocampista del cuadro español tomará un avión hacia su próximo destino muy pronto. Sin lugar a dudas, las novedades dejaron a más de uno con la boca abierta. Como ya es de público conocimiento, el brasileño se marcha al Manchester United de la Premier League por aproximadamente 50 millones de euros y otros 10 en concepto de variables.

Según destacó el periodista Fabrizio Romano, pondrá su firma hasta el 2026, sumado a una temporada más opcional. El brasileño, que ha sido pilar en las últimas cinco Champions League del Real Madrid, será la cuarta mayor venta en la historia del "Merengue". Cristiano Ronaldo (117M€), Ángel Di María (75M€) y Álvaro Morata (66M€) lo superaron. Así, se va con 336 encuentros oficiales, 31 goles y 29 asistencias. Además de las cinco "orejonas", tiene tres Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Publicidad

¿Cómo toman la salida de Casemiro?

En estas horas, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo: “Esto el club lo entiende por lo que Casemiro ha hecho aquí. Por la persona que es debemos respetar este deseo que tiene. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo jugador del Real Madrid pero es claro: su voluntad es salir. Y si sale, si encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo. No lo intenté convencer, solamente he escuchado".

"Soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho, escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás. Es tener en cuenta esto. Si la negociación sale bien por él, tenemos que desearle lo mejor. Ahora es difícil hablar porque no sé qué va a pasar en las próximas horas, si se queda o no. Si no se queda, es claro que el agradecimiento para él es grande. Lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, aportó el italiano.

Además, sostuvo: “Veo que sus compañeros lo entienden, para hacer una evaluación tenemos que tener en cuenta cuánto cariño y cuánto respeto tiene todo el Real Madrid, incluso los jugadores, con él. Cuando él pide, tiene la voluntad de buscar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y aceptarlo. Máximo respeto y máximo cariño. No nos enfadamos, no estamos triste. Son temas personales, creo que Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid, pero después está la voluntad".