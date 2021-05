Un 25 de Mayo de 1994 un sanjuanino le convertía un gol al Real Madrid

El sanjuanino Alberto Dante Naveda, más conocido por “Beto”, actual dirigente de la Secretaría de Estado de Deportes, nacido el 23 de noviembre de 1971. Surgido de las divisiones inferiores de San Martín de San Juan, donde debutó a los 14 años, hoy celebra un nuevo aniversario de tal vez el partido más importante de su vida como jugador.

Tras su debut en el Verdinegro, tiempo después cumplió su sueño al sumarse a Boca Juniors. “Yo siempre quise jugar en la Primera de San Martín y en la de Boca. Estoy orgulloso de lo que hice, me da mucha felicidad haber cumplido mi sueño. Creo haber tocado el cielo” dijo el Beto.

En 1991 fue convocado a la selección sub 20 que dirigía Reinaldo Carlos “Mostaza” Merlo y que participó del mundial en Portugal. Fue uno de los partícipes en la famosa batalla campal que culminó con la suspensión por 2 años de Juan Esnaider y la inhabilitación de Argentina para jugar el mundial de la categoría en 1993.

Tres temporadas más tarde haría debut y despedida en Primera en un partido ante Newell’s Old Boys. “Cuando me dijeron que tenía que ir a entrenar con la Primera no lo podía creer, lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina” contó Beto.

El partido que más recuerda Naveda es el que disputó justo un 25 de Mayo de 1994 ante el Real Madrid durante la Copa Iberoamericana de 1994 con victoria para el Xeneiza 2 a 0 con un gol del propio Beto. “Fue mi mejor partido en Boca y una de las grandes alegrías que me dio el fútbol” dijo.

Luego fue cedido a préstamo a Quilmes en la B Nacional (donde convirtió 7 goles) y luego partió al exterior para no regresar.

En la MLS estadounidense defendió, con bastante suceso, los colores del New England Revolutions (1995/1997) durante 54 partidos en los que anotó 13 goles.

Luego enfiló para Medio Oriente, donde hizo carrera. Jugó en Maccabi Acre (1997/1998), Maccabi Ironi Ashdod (1998/1999) con 18 partidos y 3 tantos y en Hapoel Jerusalem (2000), todos de Israel.

En 2001, conoció el Viejo Continente, al incorporarse al Dundee United escocés, donde jugó 13 partidos y convirtió 2 goles. En el país de las polleras, también disputó 2 encuentros en el Dundee FC junto a Claudio Paul Caniggia, Juan Manuel Sara y Javier Artero, entre otros.

El final de su carrera lo encontraría jugando para el U.S. Sanremese Calcio del ascenso italiano.

Ya retirado de la actividad, en 2006, ganó la “World Masters Cup” representando al seleccionado argentino.