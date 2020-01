Un abogado dona su salario para que le paguen el sueldo al pediatra de la comuna de Puerto Gaboto

Un abogado y apoderado de la comuna santafesina de Puerto Gaboto decidió donar su sueldo para que su pueblo natal siga contando con la atención de un médico pediatra al que no podían pagarle sus servicios por falta de presupuesto.



El gesto altruista y solidario, que es comentado y celebrado en toda la provincia, fue realizado por el abogado Sebastián Darrichón (38), quien desde hace un mes fue contratado como apoderado general en la comuna de Puerto Gaboto.



Darrichón contó a Télam que decidió donar sus honorarios al pediatra del pueblo, Luciano Lorenzo, porque la comuna, por falta de presupuesto, no podía afrontar el pago de sus servicios en el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco).



Ante esa situación, Darrichón le propuso a la jefa comunal de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre, donar su sueldo “como un gesto de agradecimiento" a todo lo que le dio el pueblo en su época de estudiante, y por haberlo nombrado apoderado general de la comuna.



“Me crié aquí, hice el jardín, primaria y secundaria en Puerto Gaboto, luego me fui a estudiar a Rosario y en la mitad de la carrera la comuna abrió la Casa del Estudiante, gracias a lo cual pude bajar costos y terminar mis estudios”, detalló Darrichón.



“Incluso mi mamá fue encargada de la Casa del Estudiante de Puerto Gaboto en Rosario”, recordó emocionado y agregó que quiso contribuir con su "granito de arena" donando su sueldo hasta tanto se resuelva el tema del pediatra.



Para reforzar la importancia que reviste la atención de un pediatra en su pueblo, Darrichón explicó que el establecimiento de salud más cercano, de mediana complejidad, se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, Granadero Baigorria o Rosario.



“Es decir que el centro de atención más cercano está a 40 kilómetros, Puerto Gaboto cuenta con un Samco (Sistema de Atención Médica para la Comunidad) rural para una población de 4.500 personas, pero los fines de semana, por la afluencia del turismo, hay 3 mil personas más”, afirmó el médico.



Agregó que hay unas 7 mil personas los fines de semana y no se cuenta con guardia médica.



“Por todo eso, y por lo que me brindó mi pueblo cuando yo estudiaba abogacía, decidí contribuir con algo que sirviera, y me pareció lo más justo donar mi sueldo. Hace un mes que fui contratado, así que este primer salario ya se utilizará para pagar al pediatra”, concluyó.