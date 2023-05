Fanatismo, perseverancia y pasión pueden ser algunas de las motivaciones con las que uno se puede encontrar cuando se acerca al universo de los coleccionistas, incluso si uno se adentra en el submundo de quienes coleccionan autos a escala, estos no son la excepción. Así es el mundo de los Villegas, donde tres generaciones comparten una fascinación por las réplicas de los vehículos que vieron en alguna película, o que incluso uno de ellos llegó a tener una de estas en tamaño real.

Roberto (59), Federico (35), y Pedrito abrieron las puertas de su colección a DIARIO HUARPE para contar cómo nació esa pasión que comparten abuelo, padre e hijo. Si bien los dos primeros son adultos, al hablar de sus autos a escala pareciera que nunca dejaron de ser niños al observar los cuidados que tienen con cada una de sus réplicas. “La pasión surgió a mis 10 años cuando sufrimos un grave accidente automovilístico con mi viejo. Mi papá me regaló este auto (un Volkswagen Bertle de 18 cm) para mantenerme tranquilo porque no me podía moverme por una fractura de clavícula”, relató Fede.

Federico conserva el auto con el que inició la colección que comparte junto a su padre e hijo. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

Eso marcó un antes y un después para ambos, porque a partir de ese momento hicieron un “click” que los llevó a iniciar una “locura” que tienen por los autos a escala que hoy comparten con Pedrito, el menor de los Villegas. “Yo diría que esta colección es la continuidad de algo que yo quise hacer de niño. Fue una época difícil, si bien la infancia que tuvimos con mis cuatro hermanos fue una época muy feliz, a lo sumo pudimos tener un tren, o una pista de ‘Scalextric’ que nos duró hasta grande”, explicó Roberto.

Federico mostró parte de la colección que une a tres generaciones de los Villegas. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

Fue así como los años transcurrieron y Fede fue ampliando la colección junto a su padre, comprando los autos de colección que venían con las revistas, diarios, algunos comprados en otras provincias o incluso fuera del país.

Roberto fue el gran artífice para que los Villegas inicien su fanatismo por los autos a escala. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

“Cuando veo los autos en alguna de las repisas, me acuerdo cuando lo adquirí o lo que me costó conseguir algún modelo. Básicamente, recuerdo parte de mi infancia”, expresó Federico, quien le heredó ese amor por los autos a escala a su pequeño hijo de 5 años.

Por su parte, Pedrito desde pequeño supo apreciar esa herencia que adquirió y por ese motivo cuida cada uno de los vehículos que usaba su papá, aunque también tiene los suyos, como son algunas piezas de ‘Cars’, entre otros dibujos animados. Roberto afirmó que a él le encanta ver como sus nietos aprecian o juegan con "la colección del tata".

Pedrito tiene toda la colección de autos de la película Cars de Disney. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

"Yo creo que este legado o pasión que seguimos es porque en la casa se vive ese espíritu y las cosas se pasan de generación en generación como las costumbres, las comidas", cerró con orgullo el abuelo Villegas.

Oliver es otro de los nietos de Roberto que disfruta de la "colección del Tata". Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

Dos miniaturas especiales

Entre la colección que comparten los Villegas, Roberto tiene dos vehículos a escala muy especiales. Se trata de las réplicas de algunos de los automóviles que tuvo durante su vida. Uno de ellos es una R6 que fue el auto que compartían cuando tuvieron el accidente, que fue casi fatal, y el otro es un Citroën 3 CV, color amarillo. “Fue un auto que siempre quise desde joven y ahora lo tengo en tamaño real. Es un Citroën 3 CV del año 80 que lo compré el año pasado para tenerlo y andar”, comentó Roberto.

Roberto tiene dos piezas a escala que tienen un valor muy especial en su vida. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

Una muestra de vehículos a escala para visitar este finde

Se viene una increíble y espectacular muestra de vehículos a escala en San Juan. Será este sábado 20 y domingo 21 de mayo en el SUM de la Escuela EPET N.º 5, ubicada en avenida Córdoba y Las Heras. La actividad es con entrada libre y gratuita, de 14 a 21, y además, habrá sorteos para quienes asistan.

La "colección del tata" puede observarse en la galería que tiene Roberto Villegas en su casa. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.

La familia Villegas integra el grupo "Locuras en Escala" que se formó en el año 2017, y serán uno de los expositores que dirán presente en esta quinta exposición que suele realizarse durante uno de los fines de semana de mayo. La iniciativa cuenta con un gran despliegue de autos, motos, camiones, aviones y helicópteros, todos idénticos a su tamaño real. También llegarán expositores de Mendoza.

Los Villegas expondrán junto al grupo "Locuras a escala" este fin de semana. Imagen Gonzalo Medina/DIARIO HUARPE.