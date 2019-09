Un argentino fue detenido en España por dejar morir a su pareja

Un hombre de nacionalidad argentina fue detenido en España por la causa de omisión de auxilio. Esto sucedió en la ciudad de Viladecans, en las afueras de Barcelona. Al argentino de 49 años se lo acusa de haber dejado morir a su pareja de una baja de glucemia cuando él la estaba filmando con su teléfono celular.

En un comunicado difundido por la Policía, se indicó que los agentes de la Generalidad-Mossos de la comisaría de Gavà detuvieron al sospechoso el miércoles último en la ciudad de Viladecans, a 20 kilómetros de Barcelona.

El hombre, de 49 años y cuya identidad no fue difundida, está acusado del homicidio de su pareja y además de malos tratos en el ámbito del hogar.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 18 de junio, cuando la Policía catalana tomó conocimiento de que una mujer, cuyo nombre tampoco se informó, estaba muerta en su domicilio. La investigación posterior para esclarecer las circunstancias del fallecimiento determinó que la mujer murió por una hipoglucemia, es decir una baja del azúcar en sangre.

Los investigadores continuaron con las gestiones policiales, primero al detectar indicios de un delito de omisión de socorro, y luego determinaron que su pareja no solo no ayudó a la víctima cuando sufrió esa crisis, si no la dejó morir. Todo quedó filmado en la grabación que él estaba efectuando en ese momento.

Fuente: Perfil