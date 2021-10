Un auto volcó en Avenida España y produjo demoras en el tránsito

Irma Alnso, de 67 años, aún intenta descifrar que fue lo que pasó. Es que hace unos minutos solamente conducía su Renault Twingo por Avenida España hacía su trabajo y de repente terminó con su automóvil dado vuelta en medio de la avenida. Con ese testimonio se encontró la Comisaría 4º al llegar hasta la intersección de Avenida España y Jorge Newbery en Capital donde un Reanult Clio y un Twingo protagonizaron un espectacular accidente. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

A la izquierda, Irma Alonso mirá incrédula su vehículo. Foto: DIARIO HUARPE

El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 de la mañana de este lunes. Según informaron fuentes policiales, aparentemente el Clio, que se encontraba estacionado sobre el costado derecho de la avenida, salió y se topó con el segundo automóvil protagonista, que se dirigía en dirección norte a sur y que no pudo hacer nada para evitar la colisión. Tras perder el control, la conductora del Twingo volcó y quedó atrapada en el interior pero ilesa. La otra conductora, cuya identidad no fue revelada por la policía, no sufrió heridas también pero quedó en estado de shock.

El Renault Clio recibió el impacto en su costado izquierdo. Foto: DIARIO HUARPE

“No sé lo que pasó. Fue como que de repente me encontré con una pared y no se tampoco como volqué. Supongo que debo haber reaccionado instintivamente cuando sentí el golpe y por eso terminé volcando”, dijo Irma a DIAIRIO HUARPE, quien es abogada y se dirigía a su trabajo

Jonathan Vázquez, trapito de la zona donde se encuentra una concurrida cervecería y una famosa clínica de traumatología, vio increíble vuelco y hasta auxilio a la víctima. “Esta calle es complicada. El Clio parece que salió y no vio a la señora y la chocó y volcó. Yo la ayudé a salir de adentro y a sacar las cosas del auto”, dijo.

Jonathan, quien auxilio a Irma al salir de su vehículo, reconstruye el accidente. Foto: DIARIO HUARPE

Afortunadamente, ambas conductoras salieron ilesas y los automóviles, con daños menores incluso el volcado. Será tarea de la División Criminalística ahora reconstruir el accidente y establecer las responsabilidades en el siniestro. Además de los vehículos involucrados, dos automóviles más estacionados también sobre el costado derecho de la avenida sufrieron daños leves producto de la colisión.