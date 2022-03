Un auto y una camioneta chocaron en una transitada esquina y hay heridos

Un accidente entre una camioneta y una motocicleta en la que viajaban a bordo un hombre y mujer que preocupó y llenó de vecinos la calle de un barrio del departamento Sarmiento. El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 y los más lastimados fueron trasladados al hospital departamental.

Según informaron fuentes calificadas, el siniestro se dio cuando un joven de apellido Sarmiento conducía una camioneta Toyota (modelo no especificado) con destino desconocido por las calles Belgrano y Laprida. A esa misma hora, y a bordo de una motocicleta (fuentes no brindaron detalles de las cilindradas) un joven y una mujer se manejaban en el ciclomotor con destino desconocido. Sus identidades aún no han sido confirmadas.

La motocicleta era conducida por un hombre y una mujer y fuentes no especificaron modelo. Foto: Gentileza Sarmiento al Día

Desde la policía resta la investigación de cómo y porque se produjo el accidente, pero lo cierto es que ambos colisionaron sin tiempo a reaccionar y evitar el siniestro en esa esquina de ese departamento. Dada la violencia del impacto y diferencia de tamaños entre los vehículos, quienes se llevaron la peor parte fueron el hombre y mujer de la motocicleta.

Tanto el hombre como la mujer tuvieron que ser trasladados al hospital por las heridas. Fotos: Gentileza Sarmiento al Día

Tras el impacto, vecinos de la zona salieron a ver y auxiliar a los tres accidentados llamando a emergencias. Personal de la Comisaría 8º llegó hasta el lugar y tomó los recaudos necesarios. Personal del 107 llegó a los minutos y trasladó a los heridos hasta el hospital. Ahora, resta el trabajo de los efectivos policiales para esclarecer el hecho.