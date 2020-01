Un automovilista embistió a un motociclista en Colegiales y huyó sin prestarle asistencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un motociclista fue embestido en el cruce de las avenidas Álvarez Thomas y Forest, en el barrio porteño de Colegiales, por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar del hecho sin brindar asistencia a la victima, informaron fuentes policiales.



La víctima fue identificada como Carlos Mérida, camarógrafo del canal de noticias C5N, quien regresaba de su jornada laboral cuando fue embestido por el vehículo Chevrolet color gris, patente MCM 312, mientras ambos circulaban por la avenida Álvarez Thomas, sentido Norte.



Según las fuentes, una ambulancia de SAME arribo al lugar momentos después del siniestro y el médico asistió, y trasladó, al motociclista al Hospital Pirovano, donde quedó internado en observación con diagnóstico “Traumatismo Hombro Derecho”.



“Cuando abre el semáforo, Carlos tenía que seguir de largo por Álvarez Thomas y el auto dobló por la calle Forest y ahí es cuando lo toca. Después de embestirlo, se escapó”, relató en C5N su mujer, Alejandra.



Además, dijo que su esposo tiene las costillas y la clavícula quebradas, y que están a la espera de los resultados de estudios para ver como esta la escápula, que es “lo que más le preocupa a los médicos”.



En este sentido, Alejandra agregó que “son fracturas no expuestas, tienen que soldar, pero el único problema sería que tenga un golpe interno por las hemorragias o aire en alguno de los pulmones”.



Al momento, la causa está caratulada como “Averiguación Lesiones Culposas” en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 2, a cargo del Dr. Brotto, y no hay ninguna detenido, dijeron fuentes policiales.