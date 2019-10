Un busto de Hipólito Yrigoyen vandalizado fue repuesto por iniciativa de la UCR La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La estatua del ex Presidente Hipólito Yrigoyen, que fuera vandalizada en 1994, fue repuesta hoy en la plaza que lleva su nombre, situada en el cruce de las avenidas 19 y 60 de la capital bonaerense.



"Hoy es un día muy especial, no solo porque estamos saldando una deuda histórica con esta plaza y con los vecinos del barrio, sino también por lo que representa la figura del ex presidente para todos los argentinos", aseguró hoy el intendente de La Plata, Julio Garro, quien participó de la ceremonia junto a representantes de la Junta Central de la UCR platense.



El busto es una réplica del colocado en la Isla Martín García, donde estuvo preso el ex presidente.



Por su parte, el Presidente de la Junta Central de la Unión Cívica Radical platense, Claudio Frangul afirmó que "esta reposición significa mucho para nosotros porque mantiene viva la memoria de quien fuera el primer presidente electo por el voto popular en nuestro país y un símbolo eterno de austeridad y compromiso con las mayorías en el manejo del gobierno".



El busto, vandalizado y destruido hace un tiempo, fue reemplazado por una obra del escultor Carlos Benavidez, autor del monumento a Raúl Alfonsín emplazado en la céntrica Plaza Moreno. Fue realizado en resina y las medidas son 1,20 de alto sobre una base de 35 centímetros que luego se ensancha a 90 centímetros; la escultura se dispuso en el pedestal preexistente de 50 x 50 centímetros.