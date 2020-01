Un centenar de heridos en la reactivación de las protestas en el Líbano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un centenar de heridos de diversa gravedad se contabilizaron hoy en Beirut en choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes que se congregaron bajo el lema "sábado de la rabia" para exigir la formación de un nuevo Gobierno y medidas para paliar la crisis financiera.



Los enfrentamientos se produjeron frente al Parlamento libanés y, según la Media Luna Roja libanesa, 40 personas fueron transferidas a hospitales mientras que otras 60 fueron atendidas en el lugar por los equipos de la organización.



Algunos de los manifestantes lanzaron piedras, bengalas y bombas molotov, mientras que las efectivos de la Policía emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y tanques hidrantes para dispersarlos, según consignó la información de la agencia de noticias EFE.



La Dirección General de la Policía afirmó a través de su cuenta de Twitter que "los miembros de las fuerzas de seguridad están expuestos a ataques violentos y directos en uno de los accesos del Parlamento", tras lo que pidió "a los manifestantes pacíficos mantenerse alejados del lugar de los disturbios por su seguridad".



Una agrupación de activistas que ha participado en el movimiento de protesta desde su comienzo el pasado 17 de octubre aseguró a través de las redes sociales que "el pueblo no se deja intimidar por el Gobierno opresivo", pidiendo a los manifestantes que ejerzan presión en todas las entradas del Parlamento.



El renunciado primer ministro Saad Hariri denunció a través de Twitter los enfrentamientos y actos de sabotaje, advirtiendo que amenazan la "paz social" del país y asegurando que no se va a permitir que Beirut vuelva a ser un lugar de "destrucción y frentes de combate", en referencia a la guerra civil (1975-1990) cuando la ciudad estaba dividida en zonas por sectas religiosas.



Las protestas en el Líbano se reactivaron esta semana luego de una pausa por las fiestas navideñas y a la designación de un primer ministro encargado de formar Gobierno, tras la renuncia a finales de octubre de Hariri.



Sin embargo, Hasan Diab, designado primer ministro el último 19 de diciembre, no ha conseguido aún formar su gabinete, que los manifestantes exigen que sea tecnócrata para que saque al país de la profunda crisis económica, con los bancos que aplican límites a la retirada de divisas y falta de liquidez en el sistema desde hace meses en un país fuertemente endeudado.