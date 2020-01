Un cine con precios de hasta $30 para disfrutar en vacaciones

Muchos sanjuaninos ya comenzaron las vacaciones y si hay una actividad ideal para disfrutarlas es el cine, no obstante, a veces esto se complica debido a los precios de las entradas. Para que todas las familias y grupos de amigas puedan ser parte de este entretenimiento está el cine de UPCN cuyas entradas tienen económicos precios.

El ciclo de los viernes será a las 21.30 y gratis; el espacio Incaa tendrá lugar los miércoles, jueves y sábados a las 21.30 y sale $30 la entrada general, $15 para estudiantes y jubilados y gratis los afiliados a UPCN. Mientras que, ciclo #PlanB será los domingos a las 21.30 con entrada libre y gratuita.

Sinopsis escritas:

CICLO DE LOS VIERNES:

¡HOMBRE AL AGUA!

Viernes 3 - 21:30

Un caprichoso y acaudalado dueño de un yate es lanzado por la borda y se convierte en el blanco de la venganza de una empleada maltratada.



LA PEOR SEMANA

Viernes 10 - 21:30

Dos padres con personalidades muy diferentes se reúnen para celebrar la boda de sus hijos. Se ven obligados a pasar la semana más larga de sus vidas juntos y el gran día no puede llegar lo suficientemente rápido.



EL ALMA DE LA FIESTA

Viernes 17 - 21:30

Cuando su esposo le pide el divorcio inesperadamente, Deanna vuelve a estudiar para terminar su carrera en la misma universidad a la que va su hija, quien no está exactamente emocionada por la idea.



MEJOR QUE NUNCA

Viernes 24 - 21:30

Un grupo de mujeres mayores forman un equipo de porristas en su comunidad de retirados, demostrando que nunca estás demasiado viejo para perseguir un sueño.



ENTRE VINO Y VINAGRE

Viernes 31 - 21:30

Cuando un grupo de amigas de toda la vida va de viaje al Valle de Napa durante el fin de semana para festejar el cumpleaños número 50 de una de ellas, vuelven a surgir viejas tensiones del pasado.

ESPACIO INCAA:

4 METROS

Jueves 2, sábado 4, y miércoles 8 - 21:30

Un hombre entrando en la crisis de los 40, Joaquín, tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. No escucha su voz interior. Su vida afectiva y laboral no tienen rumbo, hasta que otra mujer irrumpe y todo parece acomodarse.



INSTRUCCIONES PARA LA POLIGAMIA

Jueves 9, sábado 11 y miércoles 15 - 21:30



Fabiana busca quedar embarazada y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder lograrlo: conspirar con su amiga, manipular al marido, pedirle esperma a un extraño. Todo se pondrá en juego y cada uno de ellos cruzará límites.



EL PLAN DIVINO

Jueves 16, sábado 18 y miércoles 22 - 21:30



En una pequeña iglesia aislada en la selva misionera, viven dos monaguillos cuarentones. Ambos fueron abandonados de niños y crecieron allí. Ahora, enfrentan su primer gran crisis existencial que los lleva a poner en marcha un riesgoso plan, un plan divino.



TE PIDO UN TAXI

Jueves 23, sábado 25 y miércoles 29 - 21:30



Rodrigo está seguro de poder conquistarlas a todas, y nunca se queda con ninguna, porque para él, el amor no existe, pero se encontrará con Sol, quién romperá toda regla que él se ha impuesto.

PLAN B:

EL EXPERIMENTO DE LA CÁRCEL DE STANFORD

Domingo 5 – 21:30

Esta película está basada en una historia real que tuvo lugar en 1971, cuando el profesor de Stanford Dr. Philip Zimbardo creó lo que se convirtió en uno de los experimentos sociales más impactantes y famosos de todos los tiempos: en unos días fue capaz de convertir a un grupo de ciudadanos de clase media en gente sádica por un lado y víctimas sumisas por otro.



EL SACRIFICIO DEL CIERVO SAGRADO

Domingo 12 – 21:30



Martín, un prestigioso cirujano que vive con su esposa y sus dos hijos, entabla amistad con un adolescente sin padre, a quien decide proteger y tutelar. Sin embargo, el joven va poco a poco arrastrando la vida de Martín hacia el precipicio.



LA PIEL QUE HABITO

Domingo 19 – 21:30

Un acontecimiento traumático cambia por completo la vida de un cirujano plástico. Enloquecido, el doctor empieza a realizar varios experimentos con una cobaya humana a la que convierte en una persona completamente diferente.



EL CISNE NEGRO

Domingo 26 – 21:30



Una bailarina empieza a perder el frágil sentido de la realidad cuando una compañera recién llegada amenaza con usurpar su posición en el papel principal de "El lago de los cisnes".