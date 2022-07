Los pasajeros de una unidad de la empresa sanjuanina 20 de Junio vivieron en la mañana de este miércoles momentos de pánico cuando en plena Ruta 20, a la altura de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Fueron atacados por vándalos, que apedrearon el coche que regresaba de Buenos Aires. Producto del impacto, se produjo la ruptura de dos ventanillas, dejando como saldo una persona herida que debió ser asistidas en el hospital de la zona.

Un empleado de la empresa confirmó a DIARIO HUARPE que se trató de un hecho de vandalismo y que no sufrieron mayores inconvenientes, pese al terror del momento. "Los choferes no pudieron divisar a los autores, pero creemos que se trata de adolescentes. Pese a lo sucedido, no hubo mayores contratiempos", explicó.

Por el impacto de las piedras, una mujer oriunda de Buenos Aires que llegaba a la provincia para visitar familiares, resultó herida. Ante la advertencia del resto de los pasajeros, los choferes detuvieron la marcha y auxiliaron a la víctima. La roca golpeó de lleno sobre el rostro de la mujer, lo que le provocó una seria hemorragia en su nariz. Por la gravedad de lo sucedido debieron trasladarla al Hospital Ramón Carrillo, en la Ciudad de San Luis, donde fue diagnosticada con fractura de tabique.

Gentileza: Radio Cadena Popular San Luis 98.5