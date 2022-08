El 96% de los beneficiarios de planes sociales prefiere un empleo formal. El dato surge de un relevamiento propio que realizó el Ministerio de Desarrollo Humano a los casi 3.500 programas Potenciar Trabajo que tienen bajo su órbita.

Cabe destacar que esta no es la totalidad de los planes sociales existentes en la provincia, ya que la mayoría son administrados por organizaciones sociales. Sin embargo, esta auditoría se extenderá a todo el universo de beneficiarios por una iniciativa del Gobierno nacional que ordenó esta tarea a las provincias.

San Juan será una de las primeras en firmar el convenio para llevar a cabo este operativo que busca establecer el perfil personal y laboral de cada uno de los beneficiarios. Asimismo, esperan verificar que cumplan con la contraprestación correspondiente a cambio de la asistencia.

“Esto que Nación va a iniciar próximamente, San Juan ya lo ha hecho con la unidad de gestión de la Provincia (Desarrollo Humano)”, explicó Cristian Morales, subsecretario de Abordaje Territorial a DIARIO HUARPE.

“En el primer trimestre de este año se ha realizado un diagnóstico profesional, actitudinal y aptitudinal de las capacidades laborales y académicas de cada uno de los titulares del Potenciar Trabajo a través del Programa Vincular”, explicó el funcionario.

Cristian Morales - sebsecretario de Abordaje Territorial San Juan

Con esta base de datos, Desarrollo Humano diseñó nuevas políticas públicas y programas a aplicar, según las necesidades y realidades de los beneficiarios. Para ello establecieron en cuatro líneas de trabajo: la terminalidad educativa, capacitación y formación laboral, autoempleo y emprendedurismo y la vinculación al trabajo en relación de dependencia. Morales destacó que a través de este sistema se pueden ubicar rápidamente a los beneficiarios para ser vinculados al empleo formal.

Es por ello que la iniciativa de Nación cayó bien en San Juan. “Vemos con buenos ojos que Nación haya decidido avanzar en esta temática. Esto le va a permitir tener una base de datos que va más allá del nombre, apellido y DNI del titular. Ahora se va a saber a ciencia cierta su nivel educativo, capacidades, experiencia laboral, más allá del control y contraprestación, que también es importante. Pero lo que se destaca es que va a permitir vincular al empleo genuino, porque se van a saber las capacidades de cada uno de los titulares, algo que Nación no lo tenía”, dijo Morales.

Sobre los resultados del relevamiento realizado en San Juan, el funcionario destacó que el 96% de los titulares manifestó su voluntad de estar en una de las cuatro líneas que propone el ministerio. “Esta semana culminan cuatro ciclos de capacitación laboral en la Fundación UOCRA, que se hizo mediante un convenio con la Unión Industrial y la Cámara de la Construcción. Se ha capacitado a un grupo en electricidad, otro grupo en sanitaristas, otro en construcción en seco y a otro en soldadura”, detalló.

Por otro lado, la semana pasada fueron capacitados 55 beneficiarios de planes sociales en mucama de hotelería y housekeeping. Ahora se están capacitando a 30 personas más en informática para la gestión administrativa y el mes próximo se vienen siete capacitaciones más, indicaron desde la cartera social.

Talleres del Programa Vincular a beneficiarios de planes Potenciar Trabajo

Además, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación para garantizar la terminalidad educativa de muchos titulares que no habían terminado la primaria o la secundaria.

¿Cómo se hará el relevamiento del resto de los planes sociales?

Esta iniciativa surgió del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue anunciado por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, el día de su asunción.

El operativo será realizado de manera tripartita entre Nación, Provincia y las universidades. De este modo, las provincias se encargarán de la logística y la planificación territorial. Nación brindará los lineamientos y el sistema y las universidades aportarán el recurso humano.

“En el caso de San Juan se firmará un convenio con la Universidad Nacional de San Juan. La intención de Nación es generar operativos presenciales para que los titulares se presenten en forma obligatoria a las entrevistas que van a realizar los estudiantes universitarios”, dijo Cristian Morales.

De este modo, esperan realizar unas 1.000 entrevistas por día con 60 entrevistadores en simultáneo. “Esto tiene distintos objetivos. Uno de ellos es poder trazar un perfil laboral y personal de los titulares. Y también saber en qué unidad de gestión están incluidos, y si están realizando la contraprestación están haciendo, los días y horarios, etc.”, indicó.

“San Juan es una de las primeras provincias que avanza en esto. Estamos próximos a firmar este convenio con la UNSJ y luego entramos en un esquema de cronograma nacional donde Nación va a definir fechas y todos los detalles”, agregó.

El Subsecretario de Abordaje Territorial, señaló que luego de esta auditoría, Nación va a determinar las acciones a seguir con cada uno de los beneficiarios. “Nosotros no hemos tenido definiciones al respecto. Los programas son nacionales y quien tiene el poder de control de altas, bajas y de suspensión es el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. No somos nosotros (la Provincia) quienes definimos los criterios del programa y no se ha comunicado que va a pasar con los beneficiarios. En principio, la idea es poder realizar un diagnóstico de perfiles”, concluyó Cristian Morales.