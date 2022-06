Un conductor voló por encima del guardarraíl de la Circinvalación

Una inexplicable e insólita maniobra ocurrió en las primeras horas de este sábado a unos pocos metros de uno de los accesos a la Avenida Circunvalación. Aparentemente, el conductor de un Peugeot 307 venía circulaba por el acceso sur de la Ruta 40, y por motivos que aún no se han podido establecer, voló por un encima de uno del guardarraíl de la Circunvalación.

Según revelaron las fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió cuando el vehículo de color gris que conducía un hombre, circulaba por Ruta Nacional 40 desde el norte y hacia el sur. Al llegar al Acceso, donde se encuentran las distintas rotondas, el hombre perdió el control del automóvil.

Fue en este preciso momento donde ocurrió una maniobra difícil de explicar. El Peugeot 307 se elevó extrañamente y terminó volando por encima del guardarraíl que está colocado al costado de la calzada. Tras ello, terminó desembocando por una colina que se encuentra dentro del espacio verde del anillo interno.

Por este motivo, las autoridades policiales continúan investigando el origen del siniestro vial, ya que la maniobra realizada por el conductor no se termina de entender. Para ello aseveraron que no descartan utilizar las cámaras del CISEM. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, porque el automovilista salió ileso después del siniestro.