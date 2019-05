Un desfile de chicos en estado de adoptabilidad generó repudio

Un desfile con chicos en estado de adoptabilidad despertó todo tipo de críticas en Brasil. Allí varios jóvenes huérfanos se lucieron en la pasarela. Sus edades oscilaban entre los 4 y 17 años. El público al observar cada pasada de los menores podía elegirlos para comenzar a vivir con ellos. Esto despertó el repudio de un sector de la sociedad que adujeron que esto era de tiempos de la esclavitud.

Este evento se desarrolló en el Pantanal Shopping de Cuiabá, en Brasil. El particular evento fue organizado por la Asociación Matogrossense de Investigación y Apoyo a la Adopción, junto con la Comisión de Infancia y Juventud de la Orden de los Abogados de Brasil, Seccional Mato Grosso.

Guillermo Boulos, candidato presidencial en las últimas elecciones, dijo que el desfile fue de una “perversidad increíble” y que puede tener “efectos devastadores” en los menores.

Sin embargo, no faltaron voces que apoyara el desfile. “Es una noche para que las personas que están aptas para adoptar puedan conocer a los niños”, expresó Tatiane de Barros Ramalho, presidente de la Comisión de Infancia y Juventud que organizó el desfile. “La población en general puede tener más información sobre la adopción y los niños tienen un día diferente, en que arreglan el pelo, la ropa y el maquillaje para el desfile”, añadió.

A su vez, el Pantanal Shopping se manifestó “honrado en recibir el proyecto que incentiva la adopción en Brasil”, según declaró Ticiana Pessoa, su gerenta de marketing.

Mientras, los comentarios en contra arreciaron en Twitter. "¡Los niños no son perros en una tienda de mascotas ni prendas en una percha! ¿Pensaron en la frustración de quien no es elegido? ¡Es un mal irreparable! ¿Quién defecó esa idea? Ya me imagino esta escena, con los pretendientes a la adopción con una plaquita, como si fuera un remate", escribió un usuario de la red social.