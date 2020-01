Un diario italiano habló del "deterioro" del cuerpo del ex piloto alemán Michael Schumacher

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex piloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher, siete veces campeón mundial, tiene su cuerpo "deteriorado y con los músculos atrofiados", señaló hoy un periódico italiano, a seis años del accidente que sufrió esquiando en Francia.



La familia decidió no divulgar datos sobre el estado de salud del ex piloto, que sufrió el accidente en la estación alpina de Meribel, el 29 de diciembre de 2013.



Sin embargo, el neurocirujano Nicola Acciari, del hospital de Bologna, Italia, le señaló al diario Contro Copertina: "Debemos imaginar a una persona muy diferente de la que recordamos en las pistas, con una estructura orgánica, muscular y esquelética muy alterada y deteriorada".



Actualmente, Schumacher reside en una mansión en Suiza y recibe atención médica en su hogar, aunque no se informó si está en estado vegetativo o despierto después de su lesión corporal.