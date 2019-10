Un diario sensacionalista reveló el nombre del violador de Demi Moore

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La actriz estadounidense Demi Moore, de 56 años, editó hace poco su libro de memorias "Inside Out" con historias que marcaron su vida y el diario amarillo The Sun dedujo el nombre de un tal Val Dumas, en realidad llamado Basil Doumas, como el hombre que abusó de ella sexualmente en su adolescencia con la intervención directa de su madre. En el libro, Moore contó cómo fue su niñez, adolescencia y sus experiencias traumáticas y ése fue uno de los sucesos que más acaparó la atención del público, como la historia de cómo su madre, Virginia King, la llevaba a bares de mala reputación para que llamara la atención de los hombres y acordó con el violador un encuentro sexual a cambio de 500 dólares. Doumas murió a los 68 años en 1997 y King, muerta en 1998, no le dio una buena niñez, por lo que la estrella tuvo que lidiar con el alcoholismo de su progenitora y sus varios intentos de suicidio. De acuerdo con el libro de Moore, no había hablado de la violación porque durante toda su juventud pensó que se la merecía y, a tan solo una semana después del hecho, el violador se le acercó y le preguntó: "¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?". "Aunque él puede haberle dado dinero a Ginny (su madre) sin una conversación clara sobre qué obtendría a cambio, también es perfectamente posible que Ginny supiera con exactitud lo que él quería, y es posible que haya aceptado que él pudiera conseguirlo -escribió la actriz-. "Fue una violación, y una traición devastadora". En una entrevista para el programa "Good Morning America", Demi fue cuestionada sobre la participación de su madre en ese hecho y dijo: "Creo que, en el fondo de mi corazón, no participó, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro".