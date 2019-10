Un edil de Capital explicó por qué pidió la jubilación con 38 años

A poco de terminar su mandato como concejal de Capital, Gabriel D´Amico, hijo del secretario general del Sindicato de Municipales, presentó un pedido para jubilarse por invalidez. El edil, que llegó de la mano de Cambiemos en 2015, tiene 38 años y según le contó a DIARIO HUARPE las patologías que sufre le impiden cumplir con sus funciones de manera normal. Al mismo tiempo desmintió que lo haga para jubilarse con un sueldo alto.

D´Amico, que tiene un sueldo bruto de $139 mil (en bolsillo de $98 mil), presentó el pedido de jubilación por invalidez en agosto de este año y ahora es la Comisión 26 la que debe determinar si cumple o no con la incapacidad para gozar del beneficio.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el edil, comentó que “tengo colitis ulcerosa refractaria, esto quiere decir que mi cuadro ya no responde al tratamiento convencional y estoy con un tratamiento biológico. Esto me produce inflación del intestino grueso, hemorragia y diarrea. Por esto he perdido entre 15 y 20 kilos y tengo además una anemia importante debido al sangrado”.

Pero esto no es todo, ya que según añadió también tiene problemas cardiacos, con riesgo a sufrir muerte súbita lo que originó la colocación de un marcapaso, problemas de visión y trombosis venosa profunda.





MIRÁ TAMBIÉN El Plan de Alberto Fernández, similar al Mil Días, pero más amplio



D´Amico explicó que por estas enfermedades cuenta con el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y tiene todo debidamente documentado ante las autoridades pertinentes para la aprobación de la incapacidad.

“Mi pedido está en etapa de evaluación, desde la Comisión 26 me han pedido todo los estudios nuevamente y realizaran un control riguroso para determinar si es factible o no mi pedido”, expresó el concejal.

Además apuntó que “mi enfermedad se agudizó en el último tiempo por el estrés que causa ser el único que combate la corrupción. Como decía el doctor Favaloro “Parece increíble, pero acá hay veces que los honestos deben dar más explicaciones de sus actos que los corruptos”.

Hay que decir que D´Amico no sólo pidió la jubilación anticipada en el Concejo Deliberante, sino además en el Sindicato Municipal donde se desempeña como abogado. Para lograr este beneficio la Comisión 26 debe darle una incapacidad que supere el 66%.