Un ejemplo: Facundo Farías reveló los consejos que le da Messi en Inter de Miami

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami ha revolucionado el mundo del fútbol estadounidense y también la vida de varios jugadores, como en el caso de Facundo Farías. El antes mencionado es el nuevo refuerzo del conjunto de Florida. La presencia de “La Pulga” ha impactado en el plantel, brindando a diario la oportunidad de entrenar, compartir y jugar junto a uno de los futbolistas más sobresalientes en la historia del deporte.

En una entrevista concedida a ESPN, exdelantero de Colón compartió algunas reflexiones acerca de su experiencia en Norteamérica. Facundo Farías es uno de los tres jóvenes menores de 23 años fichados por Inter de Miami durante el último período de transferencias, junto a Tomás Avilés de Argentina y Diego Gómez de Paraguay. Sin embargo, se unió más tarde al equipo y todavía no ha tenido muchas oportunidades para compartir tiempo en el campo de juego con Messi. A pesar de ello, cada minuto compartido junto al “10” ha sido un motivo de disfrute para él.

Durante su participación en el programa “F12”, Facundo Farías compartió cómo han transcurrido sus días en Inter de Miami y dio a conocer algunas de las conversaciones que ha mantenido con Messi. “Siempre te explica donde pararte, donde podes generar más espacio para él y para vos mismo y hay que escucharlo y hacer lo que dice”, explicó el atacante de 21 años de edad. Declaraciones similares sobre los valiosos consejos fueron también dichas por Benjamín Cremaschi y Robert Taylor.

Más elogios para Messi

Farías compartió sus emociones respecto a la victoria inimaginable del Inter de Miami en la Leagues Cup: “Es algo increíble, todavía no caigo que estoy acá. Estoy todo el tiempo mirándolo y disfrutándolo, también a Sergio (Busquets) ya Jordi (alba) que son jugadores increíbles”. Claro está que este capítulo en la carrera de Lionel Messi no es sólo un ciclo más, sino que su compromiso con el club es evidente. Desde su incorporación, el equipo de “Las Garzas” no ha experimentado derrota alguna.

Por otro lado, respecto a su adaptación al estilo de juego en la Major League Soccer (MLS), el joven delantero se atrevió a comparar la liga estadounidense con el fútbol argentino: “Por ahí hay más espacio, lo complicado es que (al rival) todo el tiempo lo pasás y lo tenés encima otra vez, es muy físico, corren los 90 minutos, hasta el alargue de la misma manera. Es algo que me tengo que adaptar. Te sacás una marca de encima y enseguida lo tenés encima otra vez. Es muy físico, no sé si tan técnico como el fútbol argentino, pero con las figuras que vienen llegando va a crecer más desde lo táctico ahora”.