Un empleado falleció por inhalar monóxido de carbono en un supermercado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre que realizaba mantenimiento en un supermercado de la localidad cordobesa de Jesús María murió tras inhalar monóxido de carbono a raíz de una pérdida de gas, mientras que otra persona está hospitalizada, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió ayer en el Supermercado Mariano Max de esa ciudad, y ambos trabajadores son empleados de la firma Metaliza SRL, que realiza mantenimiento.



Juan Carlos Martín, gerente del comercio aseguró a medios locales que el deceso ocurrió "por el mal funcionamiento de una máquina a explosión. Es un día muy triste" y agregó que uno de los empleados del supermercado los halló desvanecidos y llamó a emergencias.



Por su parte, el comisario Rubén Turri, indicó que "hoy el local trabajó con normalidad" y que el hecho "no afectó al sector de la mercadería ni de atención al público.



"Se determinó que no había rastros de una sustancia que pusiera en riesgo a otras personas. Se realizó un perímetro en el sector, no afectando la atención al público", señaló el efectivo policial.



El hombre que murió fue trasladado a la clínica Viale, aunque luego de arribado se constató su deceso, en tanto que su compañero fue hospitalizado en el Hospital Vicente Agüero, centro asistencial donde se encuentra en estado reservado.