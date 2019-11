Un ex barrabrava de Newell's fue asesinado y buscan a la actual pareja de su ex esposa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un ex integrante de la barrabrava de Newell’s Old Boys, de 33 años, fue asesinado a puñaladas en Rosario y por el crimen fue señalada la actual pareja de su ex esposa, informaron hoy fuentes oficiales.



El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21.45, cuando la Policía fue advertida a través de la central de emergencias 911 de una riña en Ensenada y Moliere, en la zona sur de esta ciudad santafesina.



Al arribar al lugar los policías se encontraron con el cuerpo de un hombre herido de arma blanca que primero fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, el más cercano, para luego ser derivado al de Emergencias por la gravedad de las heridas, informó el Ministerio de Seguridad santafesino.



De acuerdo al parte médico, la víctima, identificada como Oscar David Rodríguez, murió a las 23.25 de anoche en ese centro de salud a raíz de las heridas de arma blanca sufridas en el abdomen y el tórax.



Por los testimonios recogidos en el lugar del ataque, los investigadores pudieron determinar que Rodríguez mantuvo una pelea con la actual pareja de su ex esposa, quien está identificado, indicaron los informantes.



El hombre sindicado como autor del crimen era buscado hoy por la Policía de Rosario.



Según informó la cartera de Seguridad provincial, la víctima tenía antecedentes penales por amenazas, tres robos calificados, lesiones graves y encubrimiento.



En mayo pasado se produjo su última detención, acusado de herir a otra persona con un arma blanca en su barrio, en Ensenada al 5.200.



A fines de 2010, Rodríguez fue incluido en una lista de personas con restricción de ingreso al estadio de Newell’s Old Boys de Rosario por sus vínculos con la barrabrava de ese club de fútbol.