El ajustado resultado favorable para el Frente de Todos de San Juan en las Legislativas generó tal repercusión que llevó a que dirigentes históricos peronistas de la Provincia hagan su reaparición. Uno de ellos es Jorge Escobar, ex gobernador, quién volvió a la palestra mediática con un objetivo claro y que es el de impulsar la candidatura nacional del gobernador Uñac con miras al 2023.

El ex mandatario en el periodo 1991-1992 y 1994-1999, expresó a DIARIO HUARPE que “siempre hablo con Uñac y en esas charlas le dije que estaba perfilado para estar en una fórmula nacional y que tiene una gran penetración nacional gracias a su trabajo. Por eso creo que debemos apoyarlo para que lo logre, no es un aventurero y está maduro para llevar adelante este desafío”.

Por todo esto es que Escobar busca “trabajar en un proyecto provincial con aspiraciones nacionales y con Uñac a la cabeza ya que es un dirigente dialoguista y debe confluir en un espacio progresista del peronismo nacional. Si esto lo acerca a dirigentes del mismo estilo como el cordobés Schiaretti, bienvenido sea para aunar un espacio sin kirchnerismo presente”.

Pero el ex gobernador, afirmó que “primero hay que consolidarse en su propio partido y luego sentarse a hablar con el resto. Por esto es que quiero acompañarlo a Uñac en esta ardua tarea que se le viene para convertirse en un referente nacional dentro del PJ”. Además, analizó que “es una tarea titánica porque actualmente el PJ está cooptado por un presidente del partido que fue asignado por decreto como lo es Alberto Fernández, pero al no tener un armado propio, el consenso con otros dirigentes peronistas impulsará a Uñac”.

Escobar no dudó en dar la razón de esta aparición pública y la fundamentó “en el resultado ajustado que se dio en San Juan en las últimas legislativa, que me preocupó. Y esto se dio claramente por el arrastre negativo de la gestión nacional, otra razón no hay porque la segunda gestión de Uñac fue muy positiva y eso se ve en los índices de actividad económica de la provincia”. Y agregó que, "está muy bien posicionado nacionalmente desde el punto de vista de la imagen. Es el segundo gobernador con mejor imagen. Puede tener la oportunidad de ser un hombre para conformar una fórmula presidencial. Y si es así, por qué no ayudar a que un sanjuanino tenga la oportunidad de ser presidente o vicepresidente"

Por último, el ex mandatario consideró que “debemos terminar con las candidaturas que se eligen por sucesión y no por el debate interno de los espacios políticos. Por esto es busco que se inicie el trabajo para que Uñac esté en la palestra de candidatos a ocupar fórmulas presidenciales por todo el mérito que mostró en su Gobierno local”.