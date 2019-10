Un ex primer ministro de Vizcarra aparece primero en intención de votos en Perú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex primer ministro Salvador del Solar lidera las preferencias de los peruanos para convertirse en el próximo presidente del país, según un sondeo de opinión publicado hoy por la consultora Datum, en medio de la crisis que atraviesa el país por el enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso. De acuerdo con Datum, Del Solar suma el 21 por ciento en la intención de voto, muy por encima del resto de los potenciales candidatos. El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán, y el ex alcalde de La Victoria George Forsyth, con un 9 por ciento cada uno aparecen detrás de Del Solar, en tanto en cuarta y quinta posición aparecen la líder izquierdista Verónika Mendoza, con un 7 por ciento, y la líder opositora Keiko Fujimori, con un 5. Del Solar fue el segundo jefe de Gobierno del presidente Martín Vizcarra, tras suceder a César Villanueva, y renunció el 30 de septiembre -hace dos semanas- tras lanzar una cuestión de confianza en el Congreso en una maniobra política para conseguir el adelanto electoral que los diputados habían rechazado días antes. Con todo, un 22 de los encuestados por Datum respondieron que si hubiera elecciones inminentes no votaría o lo haría en blanco, mientras que el porcentaje de indecisos se situó en el 14 por ciento, según recoge RPP y la agencia DPA. Los comicios presidenciales están previstos para 2021 y las legislativas se adelantaron al 26 de enero, debido precisamente a las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Vizcarra disolvió el Congreso y anticipó la cita con las urnas con la intención de obtener un Congreso más receptivo a sus reformas. Actualmente, la oposición controla el Parlamento, con el fujimorista Fuerza Popular como el principal partido, que, según Datum, ahora caería al tercer lugar, con un 5 por ciento, superado por Acción Popular (11 por ciento) y el Partido Morado (8 por ciento).