Un famoso conductor decidió no ir a los Martín Fierro

El próximo domingo 9 de junio, por el canal de Telefe se emitirá la fiesta mas importante de la televisión argentina, se trata de los premios Martín Fierro. Varias personalidades como Mirtha Legrand, Moria Casán y Mariana Fabbiani decidieron no asistir. La diva de los almuerzos por problemas de salud, mientras que las otras dos por compromisos laborales.

Pero ahora la noticia pasa por otro famoso conductor que decidió no ir. Se trata de Santiago del Moro. "Amo los Martín Fierro, pero no estoy nominado y no voy. Este año no me toca a mí. Tengo varios y soy siempre agradecido. A mí me gustan los Martín Fierro, pero no estoy nominado y es como ir de colado a una fiesta", señaló.

"Soy de perfil bajo y me encanta ir cuando me nominan. Me parece gracioso ir si no estoy nominado”, remarcó, aunque dijo que lo verá por televisión. "Seguramente el año que viene voy a estar ahí ganando algo. ¡(Luis) Ventura ponete las pilas!", dijo con humor al presidente de Aptra.

El año pasado, Del Moro era de América, pero este año decidió mudarse a Telefe, allí realiza su exito programa "¿Quién quiere ser millonario?", la gran pregunta ahora es qué le dirá el canal que ahora le da pantalla, ¿Se la dejarán pasar?.