Un grave accidente en la Ruta 150 se cobró la vida de una joven en Rodeo 

En las primeras horas de este sábado, una mujer joven murió en un gravísimo accidente en la Ruta 150, entre Jáchal y Rodeo. Según los primeros datos del informe policial, quien iba manejando perdió el control del vehículo y volcaron.

Todavía no se sabe si hubo o no otro vehículo involcrado, aunque por el momento no hay datos que lleven a pensar eso. Además, fuentes de la Comisaría 22, a cargo del caso, aseguraron que en el vehículo iban varias amigas que habían salido de viaje por el fin de semana.

A la comisaría le informaron lo sucedido a través de un llamado telefónico, poco después de las 7 de este sábado. La persona que se comunicó solo alcanzó a decir que había "chicas heridas" y luego confirmaron que al menos una felleció.

Los peritos se encuentran todavía en la zona y pidieron circular con precaución por la Ruta 150. Todavía no hay más datos sobre la identidad de las involucradas y la fallecida y desde la Seccional aseguraron que se trata de una zona sin señal de teléfono, por lo que cuando terminen las tareas y vuelvan a Rodeo podrán aportar más datos sobre las involucradas.