Un grupo de padres marchará este jueves para pedir por una ley que ampare a las personas con autismo

Un grupo de padres y familiares de personas que presentan un Trastorno del Espectro Autista (TEA) marcharán este jueves para pedir que los legisladores locales sancionen una ley que brinde un marco de protección integral para las personas con autismo.

La manifestación fue organizada por la Asociación Autismo San Juan que nuclea a familiares de personas con autismo, desde esta asociación Erica Godoy, madre de un niño con TEA, contó que están pidiendo que San Juan adhiera a la ley 27.043 que brinda un marco de protección de los derechos de las personas que presentan esta condición.

En contacto con DIARIO HUARPE, Godoy explicó que este jueves se reunirán a las 9 en la zona de la plaza Laprida y marcharán por Libertador hasta llegar a la Legislatura provincial. Esta marcha forma parte de un banderazo convocado a nivel nacional, por eso todos los adherentes están invitados a llevar su bandera celeste y blanca como una forma de ayudar a hacer aún más visible el reclamo.

Godoy explicó que la ley nacional rige desde 2019, pero agrego que hasta donde ella sabe solo la provincia de Tucumán se ha sumado hasta el momento a la iniciativa e incluso ha habilitado centros regionales para brindar contención y las terapias necesarias para los chicos.

Sobre la importancia de la norma en cuestión el primer punto es que declara de "Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista". Además, en sus considerandos la ley establece que tiene por objeto "promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA)".

Sobre el tema del diagnóstico temprano de esta condición, Godoy explicó que este tema es fundamental, ya que mientras más pronto se detecte el TEA en un niño, mejores son las oportunidades para que el pequeño pueda adquirir habilidades sociales. Esta mamá explicó que es común encontrarse con padres que desde que su hijo era bebé sintieron que el pequeño tenía alguna dificultad, pero los pediatras descartaron el tema y no los derivaron para una revisión neurológica.

"La demora en la detección es uno de los grandes problemas a resolver, los pediatras deben estar obligados a ver las señales de alerta y derivar al niño a un especialista de manera preventiva", aseguró Erica.

Otra de las grandes dificultades que encuentran los chicos con autismo y sus familias es que les cuesta encontrar vacantes en las escuelas comunes y muchas veces tienen que ir al Ministerio de Educación para que los ayuden a conseguir una vacante.

A esto se suma la escasez de profesionales capacitados para la atención de los chicos con TEA. Es que en San Juan, prácticamente, no hay médicos neurólogos infantiles. "Había un doctor en el Rawson, pero se jubiló y ahora solo atiene algunos pacientes en lo privado, ahora en el hospital solo queda una doctora que no da abasto, si no hay que conseguir turno con uno de los neurólogos que vienen de Mendoza y cobran $5.000 por la consulta", concluyó esta madre.

Autismo San Juan es una asociación de padres y familiares de personas con autismo a lo largo de todo el territorio provincial. Las personas que deseen contactarse con este grupo pueden llamar al 264-5540072.