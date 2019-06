Un Hackatón para solucionar problemas escolares con la tecnología

Desde el Observatorio Argentinos por la Educación realizaron la segunda edición del Hackatón de datos educativos cuyo objetivo es el de hallar posibles soluciones tecnológicas a problemáticas de instituciones educativas a partir del análisis intensivo de datos.

El proyecto que ganó se enfocó en medir los niveles de repitencia y sobreedad en la primaria y en secundaria, también, en cómo se relacionaban con las políticas públicas vigentes.

Los trabajos de las provincias participantes, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, fueron evaluados teniendo en cuenta la originalidad, la explotación de los datos, la claridad en la presentación y el alcance del impacto del proyecto.

Fabiola Lopina García, integrante del equipo ganador, explicó: “Una de las conclusiones más interesantes fue que a partir de la resolución 174/12, que no permite repetir a los alumnos del primer grado, no se observó una mejora importante en la repitencia. No podemos decir si es efectiva o no esa medida ya que habría que investigar qué está pasando con la otra cara de la resolución, que dice que se le dará apoyo pedagógico a todos esos chicos que no repitieron en primaria”.