Un herido al chocar y volcar una ambulancia en el barrio porteño de Villa Urquiza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una persona resultó herida esta mañana cuando una ambulancia volcó tras chocar con un vehículo particular en el barrio porteño de Saavedra, informaron fuentes policiales.



El incidente ocurrió cerca de las 7.30 en el cruce de las avenidas Olazábal y Donado donde chocaron un auto particular y una ambulancia de la empresa "Emergencias", que tras el impacto quedó volcada sobre uno de sus laterales.



Como consecuencia del impacto, el conductor de la ambulancia sufrió politraumatismos y fue asistido por Bomberos de la Ciudad y trasladado por el SAME al Hospital Pirovano.



Desde entonces, la calle Olazábal se encuentra cortada por personal policial que realiza los desvíos, a la espera de los peritos viales.