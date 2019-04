Un hombre cayó de una altura de 5 metros en una construcción y murió

El lamentable hecho ocurrió en un domicilio de la zona conocida como Obispo Zapata en el departamento Albardón.

Pasadas las 10 de la mañana la tragedia se hizo presente en una obra, donde por causas que se investigan un hombre de 73 años se precipitó al vació y murió producto de la fuerte caída.

Si bien no trascendieron demasiados datos sobre el siniestro, pero habría un trascendido de que el arnés de seguridad falló y no contuvo al hombre que en caso contrario no habría caído desde unos 5 metros de altura. Desde la policía indicaron que todo se encuentra bajo investigación.

La víctima fatal fue identificada como Juan Antonio Arévalo (73), domiciliado en el departamento Santa Lucía, quien se encontraba junto a dos de sus hijos trabajando en la instalación eléctrica del domicilio ubicado en El Rincón.

Por razones que se investigan se desplomó y golpeó con dureza contra el piso. Personal de Comisaría 18ª trabajó en el lugar y cuando llegó a la zona del siniestro, junto a los equipos médicos, el hombre ya estaba muerto.