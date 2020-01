Un hombre clave del gobierno de Evo Morales quedó preso tras negarse a declarar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro boliviano Carlos Romero, considerado una de las figuras claves de los gobiernos del ex presidente Evo Morales, quedó preso hoy tras negarse a declarar ante la Fiscalía por un caso de corrupción, informó su abogado.



“Mi cliente quedó formalmente aprehendido por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, afirmó el defensor de Romero, Andrés Zúñiga, según la agencia noticiosa estatal ABI.



El abogado precisó que Romero “se acogió al derecho al silencio en su comparecencia ante la Fiscalía”, que se proponía interrogarlo sobre su supuesta vinculación con un caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).



“La comisión de fiscales ha emitido la orden de aprehensión inmediatamente (después de que Romero fuera) consultado sobre algunas posiciones, pese a la denuncia generada sobre vicios procesales”, dijo Zúñiga.



Romero, que en principio había sido citado para declarar ayer, fue llevado hoy por efectivos policiales a la Fiscalía directamente desde el hospital donde estuvo internado los últimos cuatro días.



El ex funcionario presentó un cuadro de hipertensión causado por deshidratación, como consecuencia de haber pasado 48 horas encerrado en su casa, asediada por simpatizantes del gobierno interino de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.



Luego de negarse a declarar, Romero fue trasladado en un patrullero desde la Fiscalía hasta la sede la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en uno de cuyos calabozos aguardará su imputación formal.



El ex ministro está sospechado de haber tenido relación con irregularidades en licitaciones para el mantenimiento de aviones y helicópteros de la Fuerza de Tarea Diablos Negros.



El abogado Eduardo León, que representa a víctimas de ese caso, responsabilizó a Romero de haber encarcelado a funcionarios de bajo rango del Ministerio de Gobierno y pidió “la detención preventiva y lo antes posible lograr una acusación” del ex ministro.



Antes de que se conociera que Romero se negara a declarar y quedara preso, Morales criticó su traslado por la fuerza a la Fiscalía.



“¿Dónde está el Fiscal General cuando se trata de los grupos paramilitares que queman casas, golpean indígenas, asedian a ciudadanos y ahora persiguen a Carlos Romero en un hospital? Ese Fiscal solo defiende los intereses del régimen de facto”, escribió Morales en Twitter.



“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal del ex ministro de gobierno, Carlos Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Romero fue sacado de la clínica donde permanecía bajo atención médica; grupos irregulares asediaron al ex ministro en su domicilio, luego lo acosaron y sacaron de la clínica y ahora ponen en riesgo su vida”, continuó.



“Responsabilizamos al gobierno de facto por el trato inhumano y lo que suceda con la integridad de Carlos”, agregó Morales, quien aseguró que junto a Romero denunciaron “actos de corrupción” en la Uelicn y sostuvo que “lo que quiere el régimen de facto de Áñez no es justicia, es venganza e impunidad”.