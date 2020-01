Un hombre entregó a la Justicia a su hijo motochorro que acababa de robarle a una mujer en Pergamino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre entregó a la Justicia de Pergamino a su hijo de 17 años porque acababa de robarle 69 mil pesos a una mujer bajo la modalidad "motochorro", tras lo cual dijo hoy que le "duele haber llegado a hacer algo así" y pidió "ayuda" para que al adolescente "lo puedan curar" de su adicción a las drogas.



Moisés, padre de uno de los sindicados "motochorros" que asaltaron a una mujer que estaba dentro de su camioneta el pasado domingo, dijo hoy al canal TN que se enteró del hecho porque la víctima fue hasta su casa "llorando" y le contó que su hijo le había robado.



El hombre contó que le dijo a la mujer que su hijo no vivía con él, sino con su madre, y le prometió que apenas lo encontrara lo iba a a llevar "a la comisaría".



Tras buscarlo en distintos domicilios, Moisés señaló que finalmente lo encontró ayer "a las 7 de la mañana en la casa de la mamá", le dijo "levantate", lo subió "a un remís" y lo entregó.



"Estoy contento por haber entregado a mi hijo, lo busqué, lo encontré y lo llevé a la Justicia, pero también me duele haber llegado a hacer algo así", indicó el hombre.



Moisés agregó que si su hijo "lo hizo (el robo) que lo pague" y que "todo esto es por culpa de la maldita droga".



"Espero que a este chico le den una ayuda, para que lo puedan curar, porque él no es un mal pibe, pero cuando se droga es otra persona", concluyó Moisés.



El hecho ocurrió el pasado domingo por la mañana en la esquina de las calles Florencio Sánchez y Florida, en dicha ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.



Según se observa en un video captado por una cámara de seguridad del municipio, una mujer frenó la marcha de una camioneta Fiat Fiorino en la que circulaba y segundos después fue sorprendida por una joven que había descendido de una moto y que comenzó a hacer ademanes con una cuchilla.



En la misma secuencia, en el lado del acompañante un adolescente comienza a forzar la puerta hasta que sustrae pertenencias del vehículo y luego escapa en una motocicleta, mientras su cómplice huye a la carrera.



De acuerdo con lo denunciado por la víctima, le robaron una cartera en cuyo interior había una suma cercana a los 69.000 pesos.



El hecho es investigado por el Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Pergamino.