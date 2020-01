Un hombre hirió a su pareja y mantuvo como rehén a su bebé durante más de 3 horas en una ambulancia

Un hombre de nacionalidad colombiana atacó e hirió a su pareja a cuchillazos y mantuvo como rehén a su beba de apenas 3 días adentro de una ambulancia durante más de 3 horas en el barrio de Palermo, aunque finalmente la policía rescató a la niña y detuvo al agresor.



Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Las Heras y Coronel Díaz, adonde concurrieron efectivos y un negociador de la Policía de la Ciudad así como psicólogos del SAME, que intentaron durante un largo período que el hombre depusiera su actitud.



Todo comenzó alrededor de las 13, cuando desde una panadería llamaron al servicio de emergencias 911 porque “se escucharon gritos y había un hombre que estaba muy violento” en uno de los pisos superiores de un edificio, contó a la prensa el comisario Guillermo Vasallo, del Departamento de Fuerzas Policiales de la fuerza porteña.



Cuando la policía llegó al lugar junto a una ambulancia, el hombre, su mujer y la beba bajaron hasta la calle y comenzaron a ser controlados por los médicos.



Cuando se aprestaban a subir a los tres a la ambulancia, el padre se puso muy violento y quedó atrincherado allí con la pareja y la beba, de sólo tres días.



Tras una primera negociación, el hombre aceptó liberar a la mujer, quien presentaba cortes y golpes en distintas partes del cuerpo, pero se quedó dentro de la ambulancia con la beba.



“La mujer fue a la que sacamos primero, tiene un traumatismo muy importante en su región frontal, tiene heridas cortantes en miembros superiores e inferiores que hubo que mandar a suturar al Hospital Fernández”, detalló el titular del SAME, Alberto Crescenti.



“El hombre estaba en una actitud muy complicada y podría haber lastimado al bebé. El bebé estaba en una mala posición, aprisionada y hablando con el fiscal y la Policía les pedí por favor que no se estirara en el tiempo porque se iba a deshidratar”, explicó Crescenti.



Luego, como la posición del padre era “irreductible” y temían que la beba sufriera algún tipo de aprisionamiento, se realizó un “asalto táctico” por la puerta trasera y frontal de la ambulancia y se logró recuperar sana y salva a la niña, que no presentaba ningún tipo de herida.



“El quería irse con el bebé y que nadie lo detenga. Hace muy poco que está en el país y dijo que había venido acá para tener a su hija”, agregó Vasallo, quien dijo que el hombre quedó detenido a disposición de la fiscalía de turno.