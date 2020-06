Un hombre mostró cómo quedó su auto tras chocar contra un caballo suelto en la ruta

Un joven chocó con su auto contra un caballo suelto en la ruta en el departamento Sarmiento. El hombre joven contó su experiencia y se quejó por la proliferación de animales sueltos en las rutas.

Se trata de Martín González quien vive en Media Agua y publicó un mensaje en su perfil de Facebook contando cómo fue el choque en el que su auto quedó totalmente destrozado.

"En la madrugada del día de hoy lamentablemente me paso esto a mí, gracias a Dios estoy acá contándolo. No voy a negar que estoy frustrado, desconsolado y enojado por falta de unos irrespetuosos. Una vergüenza que en esa ruta 153 (camino hacia Los Berros) pase siempre la misma mierda".

Luego el hombre agregó que está "cansado de escuchar siempre las mismas noticias de esa ruta, perdí a un amigo y muchos conocidos. Cuantos accidentes más tienen que ver para que todo esto se termine?".

Antes de terminar su mensaje González se refiere a la foto en la que se ve su auto destrozado. "Lo que ven aquí es lo que me quedo de mi auto, esfuerzo que muchos de los que me rodean saben lo que me costó tener y perder todo en cuestión de segundos", concluyó.

Fuente: Radio San Antonio FM y DIARIO HUARPE