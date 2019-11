Un hombre murió tras ser atropellado por un colectivo en el Metrobús de Villa Crespo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre de 35 años murió al ser atropellado cuando cruzaba el Metrobús de la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa Crespo, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió anoche en la avenida Juan B Justo y Camargo, en medio de una situación de mucho tránsito por la inauguración del estadio Movistar Arena, que rechazan vecinos autoconvocados de ese barrio.



Fuentes policiales aseguraron que el hombre intentó cruzar la avenida Juan B. Justo en dirección a Thames y se encontró que el carril de vehículos particulares estaba detenido porque al llegar a Camargo no podían doblar a la derecha, debido a la inauguración del estadio.



Esto obligó al hombre a cruzar entre varios autos y, por causas que se tratan de establecer, al llegar al carril exclusivo del Metrobús fue impactado por un colectivo de la línea 166, que lo desplazó más de 10 metros.



Inmediatamente, una médica que pasaba por el lugar le brindó la primera asistencia y luego fue atendido por los médicos de una ambulancia del SAME, que llegó 25 minutos después según afirmó un familiar de la víctima.



Pese al trabajo del personal de dos ambulancias del SAME, que le realizaron RCP y lo asistieron durante cerca de una hora, el hombre que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, lo que impedía levantarlo, falleció.



"Se concurrió rápidamente con dos ambulancia del Same y se lo atendió por casi una hora, pero las graves heridas que presentaba el hombre nos imposibilitó salvarle la vida", explicó hoy a Télam el director del Same, Alberto Crescenti.



Esta mañana, los vecinos autoconvocados de Villa Crespo denunciaron que lo sucedido está vinculado a la instalación del Megaestadio Movistar-Arena, al que se oponen desde hace más de un año.



"Hoy fue la inauguración oficial y se ratificó lo que preveíamos. Aunque en los folletos que la empresa distribuyó aseguró que el tránsito se iba a cortar “apenas” media hora en Humboldt, que las calles no se iban a vallar, que los vecinos no íbamos a tener problemas de circulación, que iba a haber más seguridad, hoy el caos vehicular que se vivió fue descomunal", explicaron en un comunicado.



"Todo eso hizo que se originara una enorme aglomeración de vehículos en las avenidas Dorrego, Corrientes y Juan B. Justo, con muy pocos policías y agentes de tránsito controlando la circulación. Y eso, lamentablemente, se cobró una vida", indicaron en el texto.



En tanto, en las redes sociales como Facebook con el usuario "NO AL MEGAESTADIO DE VILLA CRESPO"; y en Twitter,como @NoalVilla, vecinos expresaron sus condolencias a la familia de la víctima fatal y advirtieron que "siempre supimos que se producirían irregularidades, que este megaestadio arruinaría la vida en el barrio".



Además, advirtieron en el comunicado que esta noche y mañana serán las funciones del recital de Serrat-Sabina, al que asistirán muchos más espectadores.