Un hombre se descompensó tres veces, su hija lo llevó a internarlo y no le dieron ni silla de ruedas

El dramático momento que vive Héctor Toledo de 84 años: por tercera vez le niegan la internación en la clínica Santa Clara después de descompensarse por tercera vez en tres días y, a pesar de tener un pedido de urgencia de su médica de cabecera para que además le hagan estudios. Su hija, una conductora de televisión sanjuanina, publicó en sus redes sociales diferentes mensajes con videos y fotos mostrando su malestar con el sistema en el que se maneja PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.

Ana Belén Toledo habló con DIARIO HUARPE desde la clínica y junto a su padre. Todavía esperaban que, al menos le dieran una silla de ruedas, pero ni siquiera eso, según denunció la comunicadora y artista. La mujer contó que su papá sufrió tres crisis estando en su casa en los últimos días y que tres veces fue la ambulancia que trabaja con PAMI. En las distintas ocasiones, los médicos le dieron diagnostico diferente y no quisieron trasladarlo a la clínica para internarlo porque el servicio está colapsado.

Toledo hija contó que su papá tiene diabetes y marcapaso y que teme que le pase lo peor. “Si le da un ACV y no lo detectamos a tiempo”, se preguntó indignada.

La conductora de televisión contó que llevó a su papá a la médica de cabecera, que recetó con urgencia diferentes estudios y un pedido de internación, pero ni así su suerte con su padre pudo cambiar. Era la madrugada del jueves y todavía seguía esperando respuestas.

“Adelante mío hay 10 personas peor que mi papá y se están orinando encima, no los puedan tratar así”, criticó. Toledo hija reveló que publicó en sus redes sociales diferentes mensajes para darle voz a las personas que pasan por lo mismo y para pedir a PAMI la forma que tiene en atender a los jubilados y pensionados en tema salud.

“No me podía arriesgar, por eso lo traje hasta urgencia del Santa Clara”, dijo Ana Belén. “A pesar de que mi papá no se podía ni mover, no se acercó ayudar ni el señor que está en la puerta de la clínica”, agregó.

“No puede ser que no tengan una silla de ruedas”, reiteró. Era más de las 00 y Ana Belén y Héctor esperaban por la tomografía, los análisis de urgencia y un hisopado que ordenó la médica del hombre de 84 años. Eso parecía estar cada vez más lejos de concretarse. Mientras tanto la madre de Ana Belén y esposa de Héctor, una mujer de 80 años, y el hijo de la comunicadora esperaban, desde casa, noticias.