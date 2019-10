Un informe médico dijo que salud de la ex candidata Torres es "estable" y puede regresar a prisión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ex candidata presidencial guatemalteca Sandra Torres deberá volver hoy a prisión porque el examen de salud que le realizó una entidad pública durante su internación en un hospital privado determinó que se encuentra "estable". El traslado será a las 15.00 hora local (18.00 de Argentina), por orden de la jueza Claudette Domínguez, informó a la Agencia Efe el portavoz del Sistema Penitenciario, Carlos Morales. La magistrada determinó el 2 de octubre que la ex primera dama durante la gestión de Alvaro Colom (2008-2012), de 63 años, fuera trasladada a un centro hospitalario privado de la capital guatemalteca debido a que supuestos "problemas cardíacos". El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó hoy a la jueza los estudios que determinaban que la condición de salud de Torres es "estable" y por lo tanto debe ser regresada a la cárcel Mariscal Zavala, ubicada dentro de la Brigada Militar del mismo nombre. Torres está recluida desde el 2 de septiembre, a pocas semanas de las elecciones presidenciales en las que fue derrotada por Alejandro Giammattei La jueza Claudette Domínguez decidirá el próximo 16 de octubre si procesa a Torres por los delitos de "financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita" en la campaña presidencial de 2015, que perdió contra el actual mandatario, Jimmy Morales. La defensa de la ex candidata había solicitado en reiteradas ocasiones a la jueza que su patrocinada fuera internada en un centro hospitalario porque supuestamente padece de arritmia cardíaca, una "grave hipertensión arterial" y neuralgia, aunque las evaluaciones siempre señalaron que su condición era estable. Según la investigación, la ex candidata actuó de manera "consciente" y "deliberada" para no detallar esos gastos durante la campaña a la Presidencia y para ello autorizó a otras personas a que buscaron esos fondos. Estas pesquisas, en las que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan que Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 3,5 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral. Unos 453.000 dólares de ese monto provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 "Traficante de Influencias", una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.