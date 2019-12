Un informe oficial de España reconoce como eurodiputado a líder secesionista catalán encarcelado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Abogacía del Estado español pidió hoy que el encarcelado líder independentista catalán Oriol Junqueras pueda tomar posesión de su banca en el Parlamento Europeo (PE), en un dictamen que podría destrabar la formación de gobierno en España.



En un esperado informe, la institución, máximo órgano de asesoramiento jurídico del Estado español, solicitó al Tribunal Supremo que permita a Junqueras asumir el cargo y ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus.



No obstante, reclamó que se tramite "a la mayor brevedad" la suspensión de su inmunidad parlamentaria ante el PE para que el líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pueda cumplir su condena a prisión, informó la agencia de noticias española EFE.



La polémica sobre la vigencia o no de los fueros parlamentarios de Junqueras es sustancia de debate, porque cuando fue elegido eurodiputado, en mayo pasado, el líder secesionista estaba en prisión preventiva por su rol en la convocatoria y ejecución del referendo independentista celebrado en Cataluña en 2017.



Posteriormente a su victoria electoral, fue condenado a 13 años de prisión por sedición.



A pesar de que reconoce la validez de la elección de Junqueras, el informe de la Abogacía del Estado recalca que la sentencia es "plenamente válida" al haberse dictado "con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal".



Este pronunciamiento era esperado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó, el 19 de diciembre, que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y, por lo tanto, gozar de inmunidad parlamentaria.



El dictamen de la Abogacía del Estado es clave para que ERC, un partido republicano, independentista y de izquierda, pueda facilitar la investidura del líder socialista y actual jefe del gobierno español en funciones, como nuevo presidente del Ejecutivo.



El Partido Socialista (PSOE) y ERC están negociando la abstención de este último para que Sánchez pueda formar un gobierno de coalición con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP), que sería el primero de este tipo en la historia reciente de España.



La Mesa Ejecutiva de ERC tiene previsto reunirse hoy en Barcelona para analizar el estado de esas negociaciones, y seguramente estudiará el informe de la Abogacía del Estado.



Sin embargo, una decisión formal requiere la aprobación del Consejo Nacional del partido, que no está previsto que se reúna antes de fin de año.



En estas circunstancias, los socialistas mantienen la posibilidad de que un acuerdo con ERC los próximos jueves o viernes permita una investidura de Sánchez incluso el fin de semana próximo.