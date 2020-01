Un intendente intimó a los vecinos por reproducir noticias falsas contra su gestión en San Luis

El Intendente de la localidad de Justo Daract, Alfredo Domínguez, intimó por carta documento a varios vecinos de esa localidad por reproducir en sus redes sociales una noticia que contenía datos falsos sobre la suba tarifaria municipal, que aprobó un aumento del 600% en tasas y un 140% en el sueldo de los funcionarios municipales.



En diálogo con Télam, el diputado provincial por el departamento Pedernera, Luis Lucero Guillet, calificó el hecho como “extorsivo”, "carente de toda lógica" y como un "claro abuso de poder” que merece una reacción del “Estado provincial en defensa de los vecinos".



La publicación cuestionada aseguraba que los aumentos establecidos por el municipio no alcanzaban a todos los rubros, sino que las “whiskerías y cabarets” iban a pagar un 50% menos que antes.



En la carta documento, Domínguez aclaró que la actividad es ilegal, por lo que "no puede ser tarifada" e insta a los vecinos que compartieron esa noticia a “rectificar” la información.



En el mismo texto, el intendente explicó que la utilización de “noticias falsas resulta un delito penal y exceso en el derecho al ejercicio de libertad de prensa, por cuanto el medio periodístico no corroboró, ni consultó la ordenanza respectiva”.



Con estos fundamentos, el jefe comunal intimó por el término “de 48 horas para que procedan a rectificar la respectiva noticia, publicada en su cuenta personal de la red social, y publicar la ordenanza N° 295-RO2HD-2019 en la parte pertinente realizando la aclaración pública, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales civiles y penales”.



La recepción de la intimación provocó “miedo” entre los vecinos, aclaró Guillet, que son además quienes participaron de una marcha de protesta en contra de los aumentos y que hoy se ven privados de ejercer sus derechos por “temor a que sean afectados sus bienes” debido a la amenaza del intendente.



Para Guillet, la actitud de Domínguez “excede toda lógica”, ya que los vecinos “simplemente se hicieron eco” de lo difundido por un medio de comunicación, y no tienen “ninguna posibilidad de rectificarla”.



Asimismo, el diputado provincial afirmó que le “parece más grave” la acción “intimidatoria” del intendente con respecto a los vecinos, que “la suba de impuestos y sueldos municipales”, ya que en un pueblo como Justo Daract el poder del Intendente tiene una “diferencia sustancial” con la de los vecinos, que ahora se ven privados de ejercer “su derecho ciudadano a la protesta”.



Guillet aclaró que es preciso un descargo por parte del “Ejecutivo provincial” al que responde el intendente y cuya influencia “es innegable” en esta acción, ya que sabemos que el no haría esto “sin la venia absoluta de Alberto Rodríguez Saá”.



Finalmente, el diputado provincial adelantó la posibilidad de estudiar la presentación de un repudio en la Cámara baja e informó que el caso puede ser presentado por los vecinos ante la delegación del Inadi en San Luis.