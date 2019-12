Un jueves con diez estrenos de los cuales seis son argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El segundo jueves de diciembre llega con diez estrenos seis de éstos argentinos, como "Hogar", de Maura Delpero, "La sabiduría", de Eduardo Pinto; "El gran combo", de Matías Szulanski; y los documentales "Los fuegos internos", de Ana Santilli Lago, Ayelén Martínez, Laura Lugano y Malena Battista "Lo intangible", de Matilde Michanie y "Raul, la democracia desde adentro", de Juan Baldana y Christian Rémoli.



De otros orígenes son "La luz del fin del mundo", de Cassey Affleck; "Jugando con fuego", de Andy Fickman; "Richi di fantasía", de Francisco Mecciche y "Entre navajas y secretos", de Rian Johnson.



= = = = =







"HOGAR" ("Maternal", Argentina-Italia/2019, 91 m.)







Luciana y Fátima comparten un cuarto junto a sus hijos en un instituto religioso italiano para madres adolescentes situado en Buenos Aires, son amigas diferentes, opuestas, complementarias, se pelean todo el tiempo, pero se aman y se necesitan, cuyas vidas cambian a la llegada de Sor Paola, la única monja joven del lugar.



La dirección es de la italiana Maura Delpero, con guión propio, fotografía de Soledad Rodríguez, edición de Ilaria Fraioli y Luca Mattei, con actuaciones de Denise Carrizo, Agustina Malale, Lydia Liberman, Marta Lubos, e Isabella Cillia (Lucía Tebaldi, +13) Drama.



= = = = =







"LA SABIDURIA" (Argentina/2018, 95 m.)







Después de una fiesta de música electrónica, tres mujeres, Mara, Tini y Luz, deciden pasar un fin de semana en una vieja estancia en medio del campo, pero lo que parece una estadía feliz se transforma en una oscura pesadilla cuando participan de un ritual nocturno con los indios y los peones.



La dirección es del argentino-portugués Eduardo Pinto ("Corralón", "Caño dorado"), según un guión propio, con Diego Andrés Fleischer y María Eugenia Marazzi, la fotografía también es de Pinto, la edición de Joaquín Mustafá Torres, y la música de Fabián Picciano, con actuaciones de Sofía Gala Castiglione, Analía Couceiro, Paloma Contreras, Daniel Fanego, Leonor Manso, Juan Palomino y Lautaro Delgado Tymruk (Primer Plano Film Group, +16) Suspenso/Acción.



= = = = =







"EL GRAN COMBO" (Argentina/2019, 66 m.)







Yolanda contrata a Nicki Nicole y Rocío Ro-Ro para hacer un robo. Ellas se hacen de una carga de droga que encuentran furtivamente y La Princesita saldrá a la caza para recuperar lo suyo.



La dirección es de Matías Szulanski ("Astrogauchos", "Pendeja, payasa y gorda"), según guión propio, con actuaciones de Maida Adrenacci, Clara Kovacic, Laura Laprida, y Carolina Kopelioff (Bernardo Szulanski, +16, con reservas) Comedia.



= = = = =







"LOS FUEGOS INTERNOS" (Argentina/2019, 71 m.)







Escrita y realizada en el marco del dispositivo cultural "El Cisne del Arte", narra el proceso de externación de tres pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de Melchor Romero, quienes junto a un colectivo de profesionales de salud, artistas, técnicos del ámbito teatral y audiovisual y otros pacientes internados y externados armaron el guión y protagonizaron el filme.



Lo dirigieron Ana Santilli Lago, Ayelén Martínez, Laura Lugano y Malena Battista según guión de Daniel Degol, Miguel Godoy, Jorge Deodato, Miguel Ibarruela, Juan Carlos Salto, Ayelén Martínez, Ana Santilli Lago, Malena Battista, Laura Lugano, Ayelén Correa Garabello y Laura Lago, fotografía de Ana Santilli Lago, Malena Battista, Ayelén Martínez, Laura Lugano y Silvina Díaz Challiol, la edición de José Antonio Campos y la música de Miguel Kancepolsky Teichmann. con la participación de Degol, Miguel Godoy y Jorge Deodato (Viviana Gabriela DeRosa, +13) Documental.



= = = = =







"LO INTANGIBLE" (Argentina/2019, 66 m.)







Un joven escritor y licenciado en artes visuales, emprende un viaje hacia la provincia de Buenos Aires en busca de un artista, pintor, escultor y dibujante, cuyo nombre despierta admiración entre colegas de renombre y fama internacional. Tiene la intención de escribir un libro sobre él: Fernando García Curten, vive junto a Susana Tosso, bailarina y poeta, y pasa el tiempo recluido, encapsulado en sus reflexiones acerca del valor del arte y la utilidad de éste.



La dirección es de Matilde Michanie ("Licencia número uno", "Grete, la mirada oblicua"), con la participación de Fernando Garcia Curten y Susana Tosso (Bellasombra, +13) Documental.



= = = = =







"RAUL, LA DEMOCRACIA DESDE ADENTRO" (Argentina/2019, 153 m.)







Recorre la historia de Raúl Alfonsín, primer presidente de la vuelta a la democracia en 1983 tras la última dictadura (1976-1983), a partir de registros de su tiempo y más de medio centenar de entrevistas a familiares, compañeros de militancia en la UCR y políticos de distintas orientaciones.



La dirección es de Juan Baldana ("Soy Huao", "Los arrieros", "Los del suelo") y del debutante Christian Rémoli, según un guión de Gustavo Detjiar, con fotografía de Javier Grufi, edición de Roly Rauwolf y Rémoli y música de Eugenia Blanco y Pablo Nomdedeu (Cinetren, ATP, con leyendas). Documental.



= = = = =







"LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO" ("Light of my life", Estados Unidos/2019, 119 m.)







Es la historia del viaje de un padre y su hija fuera de la sociedad una década después de que una pandemia aniquiló la mitad de la población mundial: mientras el padre lucha por proteger a su hija, se pone a prueba su vínculo y también, el carácter de la humanidad.



La dirección es de Cassey Affleck, según un guión propio, con fotografía de Adam Arkapaw, edición de Dody Dorn y Christopher Tellerfen, música de Daniel Hart y actuaciones del mismo Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss y Tom Bower (Digicine, +13) Drama.



= = = = =







"JUGANDO CON FUEGO" ("Playing With Fire", Estados Unidos/2019, 96 m.)







El aguerrido bombero Jake Carson y sus compañeros acuden a extinguir un incendio forestal, en el que debe rescatar a tres hermanos, niños que quedan a su cuidado, circunstancia en la que se da cuenta de que es más duro criarlos que apagar fuegos.



La dirección es de Andy Fickman, con guión de Matt Liberman y Dan Ewan, fotografía de Dean Semier, edición de Elísabet Ronaldsdóttir, música de Nathan Wang y actuaciones de John Leguizamo, Judy Greer, Keegan Michael Key, John Cena y Brianna Hildebrand (ATP, con leyendas). Comedia .



= = = = =







"RICHI DI FANTASIA" (ídem, Italia/2018, 102 m.)







Sergio, maestro mayor de obra, y la ex cantante Sabrina son amantes y están muy enamorados, sin embargo, no pueden dejar a sus respectivas parejas debido a las dificultades económicas en las que se encuentran y todo parece cambiar cuando los compañeros de trabajo del primero deciden vengarse de sus bromas y le hacen creer que ganó tres millones de euros en la lotería.



Lo dirigió Francisco Mecciche, con guión propio y de Fabio Bonifacci, fotografía de Arnaldo Catinari, edición de Patrizio Marone y actuaciones de Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizio y Antonio Catania (Mirada Distribution, +13) Comedia.



= = = = =







"ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS" ("Knives Out", Estados Unidos/2019, 131 m.)







El detective de la policía local de cabeza fría está listo para manejar la muerte de Harlan como un suicidio... pero luego las pistas y motivos comienzan a surgir, y de repente no está tan seguro.



La dirección es de Rian Johnson, con guión propio, fotografía de Steve Yedlin, edición de Bob Ducsay, música de Nathan Johnson y actuaciones de Daniel Craig, Chris Evans y Ana de Armas (BF Distribution, +13) Thriller.