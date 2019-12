Un jueves con siete estrenos, cuatro de ellos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jueves llega con siete estrenos, entre ellos cuatro argentinos, como "Lejos de Pekín", de Maximiliano González; "La botera", de Sabrina Blanco; la coproducción con Colombia "Somos calentura", de Jorge Navas, y con Paraguay "Mangoré, por amor al arte", de Luis R. Vera.



De otros orígenes son "Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker", de J.J. Abrahams; "Secretos de Estado", de Gavin Hood y "Los amores de Charlotte", de Sophie Lorain.



"LEJOS DE PEKÍN" (Argentina/2019, 82 m.)







María y Daniel tienen más de 40 años, llevan 8 de casados pudieron cumplir su sueño de ser padres y una vez realizados los trámites de adopción viajan a una ciudad del norte para continuar el proceso para iniciar el periodo de vinculación las cosas no suceden como lo soñaban: la asistente le sugiere a la pareja esperar en un hotel y continuar por la mañana y durante esa noche, comparten sus dudas, miedos e ilusiones. Mientras, en la ciudad, bajo una lluvia incesante, todos se preparan para una evacuación inminente.



La dirección es de Maxmiliano González ("La soledad", "La guayaba"), según un guión propio, con fotografía de Agustín "Tedi" Alvarez, edición de Alberto Ponce, y música de Pablo Polidoro, con actuaciones de Elena Roger, Javier Drolás y Leonor Benedetto (Primer Plano Film Group, +13). Drama.



"LA BOTERA" (Argentina/2019, 75 m.)







Tati tiene 13 años y vive en una casilla de la Isla Maciel con su padre, Osvaldo, un remisero alcohólico, tampoco le va demasiado bien en el colegio, donde es víctima constante de bullying, ni con las notas y está a punto de repetir y tiene el deseo de conducir el bote que une la Isla con la Boca, sólo que su papá decide venderlo y además no tiene idea de cómo se rema.



La dirección es de Sabrina Blanco, según un guión propio, fotografía de Constanza Sandoval, edición de Valeria Racioppi, música de Rita Zart y actuaciones de Nicole Rivadero, Alan Gómez, Sergio Prina y Gabriela Saidon (Compañía de Cine, +13). Drama.



"MANGORÉ, POR AMOR AL ARTE" (Paraguay-Argentinay/2015, 101 m.)







Es un relato acerca de la vida de Agustín Barrios Mangoré, guitarrista y compositor paraguayo, conocido como Nitsuga Mangioré, de origen parcialmente guaraní, tomando su personaje y los aspectos poéticos, abarcando desde su infancia hasta sus últimos días, viajando por los territorios de Latinoamérica y el Caribe a principios del siglo XX.



Coproducción de más de un millón de dolares, con dirección del reconocido cineasta chileno Luis R. Vera, según un guión propio, la fotografía es de Javier Arroyo, la edición de Alberto Ponce y Luis R. Vera, la música de Agustín Barrios, Marcos Viana, Willy Suchar y Berta Rojas, con Damián Alcázar Aparecida Petrowky, Celso Franco Lali González y Fabián Gianola (Alfa Films, +13) Biográfica.



"SOMOS CALENTURA" (idem, Argentina/Colombia/2019, 84 m.)







Es una historia que combina los sonidos del Pacífico colombiano con el hip-hop, evidenciando la fuerza y el talento de los jóvenes de Buenaventura, una región que durante décadas ha sigo estigmatizada por la violencia, pero que también es reconocida por la alegría y esperanza de sus habitantes que llenan con su entusiasmo cualquier escenario.



La dirección es del colombiano Jorge Navas, según un guión de Diego Vivanco y Steven Grisales, con fotografía de Luis Otero Prada, edición de Carlos R. Bonel, música de ChocQuib Town y actuaciones de Duván Arizala, José Luis Paz, Miguel Ángel Micolta, Manuel Riascos y Julio Valencia (Independiente, +16) Música/Drama.



"STAR WARS EPISODIO IX: EL ASCENSO DE SKYWALKER" ("Star Wars; The Rise of Skywalker", Estados Unidos/2019, 142 m.)







La Resistencia sobreviviente se enfrenta a la Primera Orden, y Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes encararán nuevos retos y una batalla final con la sabiduría de las generaciones anteriores.



Quinta producción de "Star Wars" dirigida por J.J. Abrahams ("Super 8", "Misión: Imposible 2", desde 2009, según el guión de él mismo y Chris Terrio, según el argumento de ellos mismos y Derek Connolly y Colin Trevorrow, con música de John Williams y actuaciones de Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, Mark Hamill y Carrie Fisher (The Walt Disney Company Argentina,+13) Ficción Fantástica.



"SECRETOS DE ESTADO" ("Official Secrets", Estados Unidos/2019, 102 m.)







En el año 2003, mientras Estados Unidos busca aliados para invadir Iraq, la traductora y agente secreta británica Katherine Gunn recibe un mensaje de la NSA en el que pide la ayuda inglesa para extorsionar a la ONU y obtener el respaldo internacional. Incapaz de aceptar algo así, Katherine arriesga todo lo que tiene y ama en pos de la justicia



La dirección es de con guión de Gavin Hood, y Sarah Bernstein según el libro "The Spy Who Tried to Stop a War: Katharine Gun and the Secret Plot to Sanction the Iraq Invasion", con fotografía de Florian Hofmeister, edición de Megan Hill y música de Paul Hepker y Mark Killian, con actuaciones de Keira Knightley y Matthew Goode (Diamond Films, ATP, con reservas) Biografica/Espionaje.



"LOS AMORES DE CHARLOTTE" (89 m.)







Charlotte y sus dos amigas: Megan, la anarquista que no cree en el amor y Auben, tímida y romántica. Un día, al pasar por una juguetería, descubren el atractivo de sus empleados y deciden pedir trabajo en ese negocio, que contrata estudiantes para las vacaciones, y la primera, que recientemente se ha separado de su novio, decide explorar allí su libertad y su sexualidad, pero al recibir puntaje perfecto en un juego creado por sus compañeros, comienza a preguntarse si no ha ido demasiado lejos.



La dirección es de Sophie Lorain, con guión de Catherine Leger, fotografía de Alexis Durand Brault, edición de Louis Philippe Rathé y música de Dazmo, con actuaciones de Marguerite Bouchard, Romane Denis, Rose Adam y Alex Godbout (Zeta Films, +13) Drama.