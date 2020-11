Un local ya regaló siete pachatas a donantes de plasma que superaron el Covid

Los tiempos de crisis siempre presentan oportunidades. Pero algunos, en vez de usarlas en sus beneficios, las usan para ayudar a los demás. Y es a través de esas decisiones cuando la oportunidad se presenta y se refleja el espíritu solidario. Con ese panorama se encontraron Osvaldo Gómez, de 32 años, y Matías Rodríguez, de 34, luego de que su solidaria e interesante propuesta se hiciera viral.

El martes pasado el local gastronómico de comida rápida “Madiba”, a cargo de estos dos amigos de la vida, ubicado en calle Fray Justo Santa María de Oro entre Sargento Cabral y San Lorenzo, en Rivadavia, hizo pública en sus redes la siguiente promoción: todo aquel que haya donado plasma y lleve el comprobante por el local, se lleva una pachata gratis. Tan simple como eso.

En menos de un día, la promoción se compartió cientos de veces en las redes. Es que más allá de útil, no deja de ser curiosa. “La gente no está bien informada. No sabe lo importante que es donar plasma no sólo para el coronavirus, sino también para otros tratamientos” comentó a DIARIO HUARPE Osvaldo.

El plasma es la parte líquida de la sangre. Los pacientes que tuvieron Covid-19 desarrollan anticuerpos en la sangre contra el virus. Los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección a otro paciente que está cursando la enfermedad. Es por eso que, en los últimos tiempos, autoridades nacionales e internacionales han alentado a la población a donar este líquido para combatir al virus que azota al mundo.

A esta campaña se sumó “Madiba”, que hasta ahora entregó siete pachatas a algunos donantes. La promoción sigue vigente y se entregarán sólo 20 a quienes llamen y puedan comprobar la donación. “Creemos que es importante informar a la gente. Por ahí veces la gente cree más en la redes o personajes influyentes que en las autoridades, por lo que es importante ayudar a concientizar”, comentó Osvaldo, quien no esperaba que la promoción tuviera semejante impacto.

No faltaron las críticas. Hubo quienes acusaron al local de aprovechar la penosa situación para hacer publicidad. “Nunca lo hicimos con esa intención. Sólo queremos ayudar”, expresó el hombre que lleva cinco años desde su apertura la frente del local. Ahora, busca seguir ayudando con otro proyecto similar junto a otros empresarios del rubro. “Han sido un año difícil para todos y hasta algunos colegas han tenido que cerrar. A nosotros nos ha ido bien, por suerte, y queremos seguir ayudando con otros proyectos”, cerró.

Para reclamar tu pachata, tenés que haber sido donante de plasma y acercarte por el local con el comprobante o llamar al 438-7955.