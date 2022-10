¡Un mar de lágrimas! Así vivió su último partido como jugador profesional Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín disputó su último compromiso como profesional este lunes 17 de octubre en Estados Unidos. El argentino no pudo contener la emoción en el final del partido, teniendo en cuenta que le puso fin a una carrera más que espectacular. Las imágenes de su llanto en el campo de juego dieron la vuelta al mundo, por lo que pasó a estar en boca de todos una vez más.

Cabe resaltar que su equipo, el Inter de Miami, cayó 3-0 ante New York City FC por los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). De ese modo, fueron eliminados de la lucha por el título. Sin embargo, Gonzalo Higuaín se mostró demasiado emocionado, cerrando así una carrera de 17 años, con más de 300 tantos anotados y 100 asistencias a sus compañeros. Fueron 700 los duelos disputados que tuvo.

Antes de este duelo ante el New York City, el exdelantero de la Selección Argentina había comunicado su retiro del fútbol profesional, impactando también a todos. Eso fue en el comienzo del mes de octubre, momentos en el que informó que se venían sus últimos choques en la competencia con el Inter de Miami en la presente temporada de la MLS. Este lunes llegó el inesperado día.

Tristeza de Gonzalo Higuaín

"Quiero que me recuerden como persona, porque a la larga es lo que más importa. Saber que lo mental es lo más importante. Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito", fue lo que expresó el "Pipita" en conferencia de prensa, entristeciendo a los millones de fanáticos que pudieron verlo en un campo de juego. Sin dudas, quedará en la memoria de muchos por todo lo que consiguió.

A su vez, Gonzalo Higuaín también expresó: "Jugar solo por amor a la pelota, esto me lo devolvió esta liga y este club. Pasé un año maravilloso más allá de este final. Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros con los que me tocó jugar, del entrenador, de los fans. Se acaba lo que más amé". Ahora, ¿comienza una nueva etapa como entrenador para él?