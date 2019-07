Un motociclista ayudó a un desconocido a llegar a su último examen para recibirse de médico

La historia de Juan Pablo Barria tuvo un desenlace de película. Esa cuyo final parece ser el peor, pero un héroe llega y resuelve el problema principal. La trama se conoció en Facebook mediante la publicación, que realizó el joven en su cuenta personal.

Barria estudiaba medicina en la UBA y hace dos semanas rendía su última materia cerca de las 13. Una hora antes salió con su familia para el hospital Santa Lucía donde tenía el examen, pero en la autopista se encontró con un caos en el tránsito. Todo se debía a un siniestro vial, que el joven no se percató en la tele porque estaba repasando, según contó.

“¡Como saben me recibí ayer (jueves 11 de julio), estoy feliz, súper agradecido a todos por el apoyo y el aliento de siempre! Pero me pasó algo impresionante antes de rendir mi último final...”, empezó diciendo Juan Pablo en su cuenta personal de Facebook.

“El examen era a las 13 horas en el Hospital Santa Lucía, esa mañana estuve repasando y ni prendí la tele así que no me enteré del accidente que había en la autopista 25 de Mayo. Se hicieron las 12 y salimos con mi familia todos juntos hacia el hospital, pero cuando llegamos a la autopista había una cola interminable de autos”, continuó con su relato el estudiante.

“El GPS me decía que llegaba a destino a las 15 horas. Entré en un ataque de nervios y angustia porque veía que no iba a llegar a rendir. No había forma de volver para atrás. En ese momento de locura se me ocurrió hacer un cartel que decía: me recibo llévame por favor”.

La idea de Barria era que alguna persona en moto lo acerque hasta el centro de salud, sin embargo la aparición de su salvador se demoró en llegar.

“Pasaron muchas motocicletas y ninguna frenó, salvo la de Fernando Argüello así que está mención es para vos qué HICISTE DE MÍ LA PERSONA MÁS FELIZ DEL MUNDO! PORQUE FRENASTE LA MOTO SIN DUDAR, SUBISTE A UN EXTRAÑO Y ME LLEVASTE AL HOSPITAL. COMO TE DIJE FUISTE UN ÁNGEL QUE APARECIÓ”, escribió emocionado el joven.

“Te menciono porque estás cosas lamentablemente no suceden y vivimos diciendo que no hay gente buena. ¡VOS FUISTE MI HÉROE! ”, concluyó.

El estudiante realizó la publicación el viernes 12 de julio a las 15.59. El posteo obtuvo más de 122 mil reacciones, 308 comentarios y 57 mil compartidas.