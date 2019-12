Un niño fue atacado por dos pitbulls y un dogo en La Plata: le perforaron un pulmón y fue operado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El niño de 3 años que fue atacado ayer por tres perros en Los Hornos, partido de La Plata, se encuentra estable y compensado hemodinamicamente, luego de haber sido intervenido quirurgicamente con perforaciones en el pulmón, informaron hoy fuentes médicas.



Los animales escaparon de la casa ubicada en la calle 147 y 52 en la que viven en ese barrio de La Plata y le perforaron un pulmón al nene llamado Demián y ocasionaron heridas y hematomas producto de las mordidas, debiendo ser internado de inmediato.



"Estaba con Demián, fue cuando iba para la casa de mi hermana y salieron los tres perros y fueron derecho a mi nieto, le iban a la cabeza, por eso me le tiré encima", explicó hoy a la prensa Delia Segovia, abuela del niño.



Agregó que a ella también la mordieron cuando intentaba defender al menor y que si no se tiraba "le iban derecho a la cabeza al nene".



"Mi nietita avisó para que nos ayuden porque el dueño (de los animales) no salía, vino mi hijo y también se tiró entre los perros y lo sacó al nene de entre los perros, ellos querían al nene", agregó la mujer.



El niño tuvo que ser operado ni bien llegó al Hospital de Niños Sor maría Ludovica, y desde ese momento se encuentra bajo estricto cuidado de los médicos.



"Tiene muchas mordidas y hematomas por todos lados, pero está mejor", sostuvo la tía de nombre Griselda hoy en declaraciones a la señal TN.



Apenas llegó, fuentes médicas confirmaron que internado en sala de terapia intermedia e ingresó a quirófano para laparotomía abdominal exploradora, y que una vez allí se suturaron las heridas.



"No presenta compromiso de órganos intraabdominales. Actualmente se encuentra estable y compensado hemodinamicamente. Cumplirá antibióticos preventivos y vacunación antirrábica", completaron el detalle los médicos.



En el hecho tomó intervención la UFI N° 10 y la comisaría Tercera, y el dueño de los animales quedó imputado por lesiones graves.