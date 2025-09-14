La jornada laboral en la empresa “Industrias Chirino”, ubicada en el departamento Santa Lucía, se vio sacudida este domingo por la muerte repentina de un trabajador de alrededor de 40 años. El hombre, de apellido Vega, sufrió una descompensación mientras cumplía funciones y falleció en el lugar, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el testimonio de sus compañeros, el operario había comentado que sentía “un malestar general en el cuerpo” y decidió ir al baño a lavarse la cara. Fue allí donde se produjo la repentina descompensación que terminó con su vida.

Al lugar llegó personal de Emergencias Médicas, que constató el deceso de Vega. En tanto, equipos de Criminalística y peritos de la UFI Delitos Especiales trabajaron en la escena para avanzar en la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente a fin de determinar con precisión las causas de la muerte. Mientras tanto, las autoridades continúan con las pericias para esclarecer lo ocurrido.