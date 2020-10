Un periodista que sobrevivió al coronavirus relató su dura experiencia

Recién salido del hospital Rawson, el periodista Daniel Solar escribió un mensaje en sus redes sociales contando cómo fue su lucha contra el coronavirus y agradeciendo la labor de los profesionales de la salud que lo ayudaron a reponerse.

El comunicador que se desempeña en la radio Estación Claridad publicó una serie de fotos, en la primera imagen se lo ve luciendo barba de algunos días. El periodista aseguró que este era su aspecto tras salir de la internación en la siguiente foto se lo ve recién afeitado tras un baño que calificó de "interminable".

Sobre su internación aseguro que fueron "4 días donde me salvaron la vida" y agregó que llegó "respirando hilos de oxígeno y demasiado débil", aseguró.

Luego tuvo unas palabras de reconocimiento para con el personal de salud de quienes destacó su "vocación". "Mi mayor respeto y estima para esos profesionales de la puta madre", aseguró el comunicador que ahora seguirá su periodo de recuperación en su casa.

El mensaje de Solar

Así llegué a casa. Barbudo, sucio, adoloridos pero feliz. Estoy en casa y eso no lo cambió por nada. La otra foto es después del baño interminable que me di. Seguramente después contaré todo lo que pasé en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Fueron 4 días dónde me salvaron la vida. En serio que no la contaba más. Llegué respirando hilos de oxígeno y demasiado débil. Cada minuto, cada hora que lograba superar era un obstáculo más que sorteaba. Sabía perfectamente que si llegaba a las 20 hs, a las 22 hs o al otro días, era porque ELLOS estaban trabajando para que así fuera. En el HOSPITAL RAWSON hay PROFESIONALES de la puta madre. Médicos/as, licenciados/as, enfermeros/as, terapistas, personal de limpieza, que día a día van a enfrentar a un virus maldito para que los enfermos que están internados puedan recuperarse. Son muy serios y profesionales. Nunca logras conocerlos porque van tapados de EPP (Equipamiento de Protección Personal), barbijo, guantes, y máscaras. Están superados y agotados pero así y todos todos los días a cada hora están al pie del cañón para seguir con la rutina diaria de cuidarnos y dejan de lado a sus familias. Es VOCACIÓN, pura VOCACIÓN. No han desoído el llamado de la RESPONSABILIDAD. No se andan escondiendo ni se escapan para zafar de su trabajo. Mi mayor respeto y estima para esos profesionales de la puta madre. Intento encontrar el RECONOCIMIENTO justo para ellos pero no logró saber cuál es. ¿Es dinerario? Puede ser. Espero que Dios ilumine al gobierno provincial para que sean lo más justo posible.