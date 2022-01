Un policía de Albardón se lanzó al canal para rescatar a un perro y se volvió viral

Ayudar a los que no tienen voz es darle otra esperanza al mundo y nos detiene a pensar que a veces dedicar un poco de tiempo a ser solidario, en este caso, a salvar una vida, puedo darnos una satisfacción eterna. Ese fue el caso del oficial Reinaldo, destinado y prestando servicios en la comisaría 8° Albardón, que al ver a un perrito ahogándose en un canal no dudó en tirarse al agua y ensuciar su uniforme para rescatar al canino.

El hecho se hizo viral y fue compartido en redes por una usuario de Facebook. Según relata en el posteo, la mujer y testigo del acto heroíco se encontraba en inmediaciones del canal Perón en ese departamento alrededor de las 15:00. En un momento dado, y bajo el agobiante calor de este miercoles, escuchó un chapoteo y descubrió a un perro luchando por zafarse de la fuerza de la corriente del cacue siempre ajetreado y lleno.

"Este pobre perrito se cayó o lo tiraron al Canal Perón de Albardón, y como se ve venía bastante agua..." comienza el posteo de la testigo y quien fotografió el acto heroico del efectivo. El canal Perón es conocido no solo por la fuerza de su cauce y ser uno de los mas importantes del departamento del norte y San Juan, sino también por ser uno de los más peligrosos e,incluso, escenario de muertes.

Aparentemente, el can cayó al canal cuando intentaba tomar agua y refrescarse en la siesta sanjuanina o, peor aún, fue lanzado al agua a propósito por alguien o algunos que lo tenian cautivo. En un intento de salvar al animal, la mujer llamó a emergencias y personal de la comisaría 8° se hizo presente en el lugar, en cuyo móvil venía Reinaldo Álvarez. Presuroso, se lanzó al agua y, tras algunos chapoteos, cuidándose del arrastre del caudal, logró salvar al animal.

"Este agente no dudó ni un momento en arriesgarse a salvarlo. Quisiera que se difunda porque es un ejemplo a seguir, y para que hayan más policías como él ¡Gracias Reinaldo!" termina en posteo de la mujer que no tardó en tener "Me gustas" y compartidos, así como comentarios de apoyo y felicitaciones.

"Muchas felicidad y bendiciones señor Reinaldo. Usted es un ejemplo de persona y ojalá en las fuerzas policiales esten llenas de 'Reinaldos' y la sociedad tambíen. Orgulloso de usted señor", comentó un usuario y seguidor. Otra usuario también dejo sus salutaciones y dijo "Debe ser excelente ser humano porque esos gestos dicen mucho de una persona, ¡Felicitaciones!", comentó la mujer.

El can fue rescatado sano salvo y todo fue un susto para el animal, gracias a los testigos que lograron verlo y avisar a tiempo para su rescate. Por su parte, Reinaldo da seguramente sus primeros pasos en este 2022 ya con una buena y soldiaria acción en su haber, pero con la satisfacción de haber hecho su trabajo: cumplir con el deber.