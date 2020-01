Un policía mató a un ladrón que intentó robarle el auto con dos cómplices en José C. Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un policía bonaerense mató hoy a balazos a un delincuente que intentó asaltarlo junto a dos cómplices, mientras circulaba en auto en el partido bonaerense de José C. Paz, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en el denominado Barrio René Favaloro, de dicho partido del noroeste del Gran Buenos Aires.



Voceros judiciales informaron a Télam que un oficial de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Malvinas Argentinas, que se encontraba franco de servicio y vestido de civil, circulaba en un auto Ford Ka junto a su novia, cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados, que se posicionaron en ambas ventanillas y les exigían que entregaran el vehículo.



Ante esa situación, el policía bajó del auto y tras identificarse como miembro de la fuerza, se originó un breve tiroteo que culminó cuando ladrón que estaba del lado del conductor del auto cayó al suelo gravemente herido.



En tanto, los otros dos asaltantes escaparon a la carrera del lugar, mientras que el policía resultó ileso del enfrentamiento, informaron fuentes judiciales.



De inmediato, el efectivo dio aviso de lo ocurrido al 911, mientras que un médico policial constató que el asaltante herido -cuya identidad no trascendió- había fallecido.



Interviene en la causa la fiscal Karina Carbonella, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó que los peritajes fueran realizados por miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), al estar involucrado en el hecho un policía bonaerense.



Los peritos de la GNA secuestraron el arma reglamentaria del oficial y hallaron en el lugar del tiroteo un revólver calibre .22 y un arma de tipo “tumbera” que serían propiedad de los ladrones.



En tanto, la fiscal no adoptó ningún temperamento legal al momento en cuanto al policía, al considerar que actuó en el marco de la legítima defensa, y mientras aguardaba el resultado de distintas pericias, como la autopsia al cuerpo del asaltante, que se realizará el lunes en la morgue judicial de Lomas de Zamora.