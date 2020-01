Un político de Hong Kong denuncia al policía que disparó contra un estudiante con arma de fuego

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dirigente político hongkonés Ted Hui presentó una denuncia contra el agente de la Policía que disparó con munición real contra un estudiante durante una manifestación en noviembre, informó hoy la cadena de televisión local RTHK.



El político del Partido Democrático dijo que la actuación del oficial de Policía Kwan Ka Wing solo puede suponer que "o intentó asesinar al manifestante o intentó provocarle graves daños físicos", según consta en la presentación.



Tanto un delito como el otro están sancionados con la máxima pena en Hong Kong, la cadena perpetua.



Chow Pak Kwan, el estudiante de 21 años que recibió el disparo cuando se manifestaba durante la huelga del 11 de noviembre, fue detenido por reunión ilegal.



Hui declaró que lo rociaron con spray de pimienta desde corta distancia cuando se aproximó a agentes antidisturbios de la Policía en las protestas del 1 de enero.



El político del Partido Democrático expresó que no está actuando contra toda la Policía pero que quiere garantizar que los agentes que cometen delitos no quedan impunes.



"Estamos en un sistema en el que vemos a los policías libres de sanciones cuando realmente han cometido un delito. El Gobierno no los está persiguiendo, por lo que queremos que rindan cuentas", apuntó Hui a la cadena RTHK, citada por la agencia de noticias Europa Press.



La Policía sostiene que el oficial de tráfico que disparó con su arma cumplió con el reglamento de uso de armamento y que creyó que los manifestantes estaban intentando quitarle su pistola, refirió el diario local South China Morning Post.



Anteriormente, la Policía señaló que el oficial que disparó con su arma "no tenía malas intenciones y no quería herir a nadie".



La cuestionada líder de Hong Kong, Carrie Lam, sigue apoyando a las fuerzas de seguridad y se niega a impulsar una investigación independiente sobre posibles abusos en el uso de la fuerzas contra las protestas contra el dominio chino en la isla.